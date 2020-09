Miközben dörögnek a fegyverek, maszk nélkül szépítteti magát Pelosi

Megosztás Tweet



Kínos botrányba keveredett a járványügyi szabályok megszegése miatt az egyik legmagasabb rangú ellenzéki politikus az Egyesült Államokban. Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke egy fodrász-szalonban szépíttette magát, miközben az érvényes szabályok szerint a fodrászatoknak zárva kell tartaniuk – közölte az M1 Híradója, beszámolva a zavargások megfékezését szorgalmazó szervezet tagjának lelövéséről is.



Könnygázzal oszlatta a zavargókat a rendőrség Portlandban – adta hírül az M1 Híradó.

A városban már száz napja tartanak az utcai erőszakos megmozdulások. A zavargások májusban kezdődtek, miután rendőri intézkedés közben életét vesztette egy afroamerikai férfi, George Floyd.

A kormányellenes megmozdulásokon rendszeressé váltak az összecsapások, néhány napja pedig emberéletet követelt az erőszak.

Portlandben múlt szombaton egyszerre tartottak megmozdulásokat az amerikai elnök támogatói és bírálói.

Fegyverrel vitatják meg a politikai ellentéteket

A Donald Trump mellett rendezett autós felvonulás és a feketék jogaiért tüntető tömeg tagjai többször is összeszólalkoztak, majd lövések dördültek az utcán.

A lövöldözés áldozata egy fehér bőrű fiatalember, a zavargások és fosztogatások megfékezését szorgalmazó konzervatív szervezet tagja. Az elkövető pedig a radikális baloldali Antifa mozgalom egyik híve volt.

A zavargások összefonódtak a kampánnyal

Az amerikai nagyvárosokban zajló zavargások témája szorosan összefonódott az idei elnökválasztási kampánnyal – ezt mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő az M1-en.

„A Republikánus Párt országos konvenciója a rend és törvényesség védelmében lépett fel. Trump nagyon sokszor hangsúlyozza azt, hogy a párt úgymond ennek az őrzője. Sokat támadták a demokratákat, amikor a demokratáknak volt országos konvenciója. Trump elnök azt mondta, hogy ha a demokrata elnök jönne be a Fehér Házba, vagy akár he többséget szereznének a kongresszus mindkét házában, akkor elharapózna az, ami most jelen pillanatban történik” – mondta a szakértő.

Donald Trump többször is elítélte Joe Bident, amiért a demokrata párti elnökjelölt a rendőrséget támadja, ahelyett, hogy elítélné az anarchistákat és a fosztogatások résztvevőit.

„Joe Biden hónapok óta erkölcsi támogatást nyújt a vandáloknak és azt a hazugságot szajkózza, hogy ezek a demonstrációk békések. Nem békések!” – fogalmazott az amerikai elnök.

Joe Biden és kommunikációs csapata ugyanakkor Donald Trumpot okolja a zavargások kirobbanásáért. „Nem tudja megfékezni az erőszakot, mert ezt ő maga szítja évek óta” – így Biden.

Pelosi és a „fodrászcsapda”

A demokraták rendszeresen támadják Donald Trumpot azért is, amiért szerintük az elnök nem jól kezeli a koronavírus-járványt. Ennek fényében különösen kínos, hogy éppen az egyik legmagasabb rangú demokrata politikusnak gyűlt meg a baja a járványügyi szabályok betartásával.

Nancy Pelosi demokrata párti házelnök San Franciscóban járt fodrásznál, miközben a városban minden fodrászatnak kötelezően zárva kell tartania. A szalonoknak szeptember elsejétől is csak szabad téren engedélyezték a működést. A nyilvánosságra került videó azonban augusztus 31-én készült, ráadásul Nancy Pelosi az üzletben szájmaszk nélkül látható.

A politikus most azt állítja: a fodrászat csapdát állított neki. Arra viszont nem adott magyarázatot, hogy miért nem tartotta be az előírásokat.