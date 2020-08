Kárpátaljáról elűznék a „magyar kutyákat”

A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel még mindig nincs végük a kárpátaljai magyarságot ért atrocitásoknak. Ugyancsak Szent István ünnepén három bombariadó zavarta meg a közösséget, Egy telefonáló azt állította, hogy a beregszászi katolikus templomban, valamint Técsőn és Aknaszlatinán is bombát helyezett el.

A területeket ki kellett üríteni, a tűzszerészek végül nem találtak robbanószerkezetet. Némi zavart okozott az is, hogy augusztus 19-én és 20-án az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is nagyszabású terrorelhárítási gyakorlatot rendezett a munkácsi és a beregszászi járásban, így a környéket egyébként is ukrán fegyveresek lepték el, eleinte nem volt egyértelmű, hogy ez is a művelet része-e.

Később Olekszij Petrov, Kárpátalja kormányzója úgy vélekedett, hogy a hamis bombariadók a kárpátaljai magyarság helyzetének destabilizálását szolgálták, provokálni akarták a magyar kisebbséget. Gyanította, hogy a műveleteket külföldről szervezték; szerinte a mostani vaklárma is ugyanannak a csoportnak a terve volt, amely a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székházát is felgyújtotta februárban.