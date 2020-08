Donald Trump élesen bírálta Barack Obamát

Megosztás Tweet



Donald Trump amerikai elnök már a szerda esti beszéde elhangzása előtt visszavágott Barack Obama volt elnöknek, mivel a felszólalás egyes, korábban nyilvánosságra hozott részleteiben elődje élesen bírálta őt.

Obama a Demokrata Párt elnökjelölt-állító konvenciójának szerda esti rendezvényén mondott beszédet. A párt azonban már délután nyilvánosságra hozott ebből részleteket. A korábbi államfő élesen bírálta utódját: a többi között azt állította, hogy Trump „soha nem vette komolyan” az elnöki feladatait, és az őszi választás tétje „az amerikai demokrácia”.

Szerda esti sajtókonferenciáján - ahol az Iránnal szemben ismét bevezetendő szankciókat jelentette be - Trump „rossz” és „nem hatékony” elnöknek nevezte Obamát. Úgy fogalmazott: „amikor ilyeneket hallok, magam előtt látom azt a rémes helyzetet, amelyet (Obama) hagyott ránk, és látom az általa kötött megállapodások ostobaságát is”. Majd hozzáfűzte, hogy „mindenki láthatja, Obama milyen mértékben volt eredménytelen”.

Az elnök dicsérte saját kormányzata munkáját. „Nézzék csak meg: nagyszerű falat építünk a határon, biztonságban vagyunk.”

Majd megismételte azt a korábban már a Twitteren is közzétett véleményét, miszerint őt éppen azért választották meg elnöknek, mert Obama és alelnöke, Joe Biden rossz munkát végzett. „Olyan rosszul dolgoztak, hogy most én állok itt elnökként önök előtt” – mondta, hozzáfűzve, hogy ha az Obama-kormányzat rendesen látta volna el a feladatait, akkor ő nem is indult volna az elnökválasztáson négy évvel ezelőtt.

„S boldogan éltem volna, hiszen szerettem a korábbi életemet” – fogalmazott.

A címlapfotó illusztráció.