Trump szerint, aki tud személyesen tüntetni, tud személyesen szavazni is

Ha valaki tud személyesen tüntetni, akkor képes személyesen szavazni is – írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren szerdán.

A korábbi tüntetésekre utalva az elnök ismét amellett érvelt, hogy a levélszavazás alkalmat teremthet a csalásra.

Donald Trump és a republikánus politikusok többsége ellenzi a levélszavazást, példákat hozva arra, hogy a mostani előválasztásokon is több helyen – legutóbb például New Yorkban – késedelmesen hirdettek eredményt, mert nem sikerült időben összeszámolni a voksokat.

A demokraták a koronavírus-járványra hivatkozva a levélszavazást szorgalmazzák. Egyes szövetségi tagállamokban, például New Jerseyben a demokrata párti kormányzó már el is rendelte, hogy minden szavazópolgárnak küldjék ki postán a szavazócédulákat, függetlenül attól, hogy kérték-e vagy sem. A Trump-kampány kedden bírósághoz fordult Phil Murphy döntésének megváltoztatása érdekében, arra hivatkozva, hogy ezen változtatással a kormányzó megsértette a polgárok jogát a választáshoz, s a választási törvény módosítása a tagállami törvényhozás hatásköre.

Az eddigi előválasztási tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a járvány miatt többen választják a levélbenszavazást. Kedden három államban – Alaszkában, Wyomingban és Floridában – tartottak előválasztást, és friss sajtóhírek szerint Floridában a 2016-os előválasztásokhoz képest jóval többen, több mint kétmilliónyian döntöttek úgy, hogy postai úton voksolnak.

A választások módja miatti politikai viták nyomán bírálatok kereszttüzébe került az állami postaszolgálat (USPS) is, amelyet demokrata párti politikusok azzal vádolnak, hogy az új reformintézkedésekkel akadályozná a levélszavazás zavartalan lebonyolítását. Louis DeJoy, az USPS új vezetője kedden jelentette be, hogy a novemberi választásokig felfüggeszti az elődje által kidolgozott és meg is kezdett reformok megvalósítását.

Közleményében DeJoy hangsúlyozta: azért döntött így, hogy még a látszatát is elkerülje annak, hogy az USPS befolyásolni akarná a választási folyamatot. Közölte egyben azt is, hogy nem zárnak be postahivatalokat, nem csökken a nyitvatartási idejük és nem csökkentik a postaládák számát sem.

Egyes demokrata párti politikusok a bejelentés ellenére is ragaszkodnak ahhoz, hogy a postaszolgálat vezetőjét a jövő héten meghallgassák a kongresszusban. Álláspontjukat Trump az egyik Twitter-bejegyzésében szerdán nevetségesnek minősítette.