A birodalom visszavág: Lukasenka keresteti a tiltakozások szervezőit

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben – jelentette szerdán a Belta fehérorosz állami hírügynökség.

Az állami tájékoztatás szerint az elnök a határőrizet megszigorítását is elrendelte annak érdekében, hogy az országba ne juthassanak be fegyverek és harcosok. Emellett az államfő utasította a titkosszolgálatokat, hogy folytassák a kutatást az utcai tiltakozások szervezői után. Lukasenka azt is kijelentette, hogy az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba.