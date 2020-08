Negyedmilliárd eurós segítséget kap Libanon

Megosztás Tweet



Jelentős erőforrásokat ígértek a vasárnapi rendkívüli adományozói konferenciájukon a donor országok a Libanonnak múlt keddi bejrúti robbanás utáni helyreállításhoz, és a hosszabb távú gazdasági talpra állást is hajlandók támogatni. A negyedmilliárd eurós segítség elsősorban a francia diplomácia sikere.

A robbanás következtében megrongálódott épületek a bejrúti kikötői negyedben (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)

Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta,

negyedmilliárd euró gyűlt össze Libanon megsegítésére,

ez sok pénz, de elenyésző a károkat látva. Hozzátette, ez a jelentős összeg elsősorban a francia diplomácia sikere.

Azonban nagy kérdés, megérkeznek-e a pénzek, és ha igen, kihez érkeznek – mondta. Ezek azért is fontos kérdések, mert

a tüntetők azt követelik, ne az államon keresztül érkezzen a támogatás az országba, mert nem bíznak a kormányban

egyrészt azért, mert a robbanás miatt is a kormányt okolják, másrészt a hatalmas méretű korrupció miatt, ami az ország vezetőinek tevékenységét jellemzi.

Beszélt arról is, hogy a francia-libanoni kapcsolat igen szoros.

Ennek történelmi okai is vannak, például Libanon francia mandátumterületként lett független állam az első világháború után. A jó kapcsolatot pedig az is bizonyítja, hogy a robbanás helyszínét Emmanuel Macron francia elnök látogatta meg először. Azonban a francia elnöknek politikai indíttatása is volt, paternális viszonyt akar kialakítani.

Libanonon nincs könnyű helyzetben, erős politikai-gazdasági válság uralkodik az országban, illetve egy fél éve felállt szakértői kormány van hatalmon. Ezt a helyzetet az is tovább súlyosbítja, hogy az átlag libanoni lakosok alig tudják előteremteni a mindennapi betevőhöz szükséges pénzt, míg a politikai elit semmiben sem szenved hiányt.

