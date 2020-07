Soros még több pénzt tesz a Trump elleni küzdelembe

Az amerikai milliárdos Soros György jótékonysági szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) hétfőn bejelentette, hogy 220 millió dollárt adományoz a faji egyenlőséggel foglalkozó csoportoknak. Elsősorban a Black Voters Matter szervezetei kaphatják meg az adományt – olvasható a Breitbarton.

For decades, my foundations have invested in dismantling systemic racism—from ending the drug war to securing voting rights. Now, a new $220 million investment will build power in Black communities and new anti-racist policies in the U.S. https://t.co/x9zdM5JRCB pic.twitter.com/US4U80T9cv

— George Soros (@georgesoros) July 13, 2020