Halálosan megfenyegettek két osztrák politikust a bécsi zavargások után

Halálosan megfenyegették az osztrák belügyminisztert és az integrációs minisztert a bécsi zavargások után. Az indulatokat feltehetően az váltotta ki, hogy mindketten keményen felléptek a feszültség szításával gyanúsított török nacionalisták ellen. Mindkét politikust rendőri védelem alá helyezték. A múlt héten napokig tartottak az utcai összecsapások kurdok és törökök között Bécsben. Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint a rosszul működő integráció és a sikertelen bevándorláspolitika vezetett a zavargásokhoz – közölte az M1 Híradója.



Ausztriában élő kurdok, az Antifa nevű baloldali mozgalom szimpatizánsai, valamint egy szíriai kurd fegyveres csoport női tagjai vonultak Bécs utcáin múlt pénteken. A nők jogaiért demonstráló tömeget azonban török szélsőségesek támadták meg.

Előtte, szerdán és csütörtökön is összetűzésbe keveredtek a demonstrálók a Szürke Farkasok nevű török ultranacionalista szervezet tagjaival. A három napig tartó zavargások alatt köveket, üvegeket és petárdákat is dobáltak egymásra. Több rendőr is megsérült, 11 embert pedig őrizetbe vettek.

Nehammer keményen bírálta a török nacionalistákat

Karl Nehammer belügyminiszter többször is keményen bírálta a zavargások kirobbantásával gyanúsított török nacionalistákat. Határozott fellépésének az lett az eredménye, hogy

szerdán halálos fenyegetést kapott, csakúgy mint az osztrák integrációs miniszter.

„Sem a belügyminiszter, sem pedig én nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek bennünket. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy fellépjünk az ellen a befolyás ellen, amit Törökország gyakorol Ausztriában a török bevándorlókra és a török egyesületekre. A politikai iszlám és az abból fakadó szélsőséges mozgalmak ellen is fellépünk” – mondta Susanne Raab, integrációs miniszter.

A belügyminiszter is határozottan kijelentette: nem engedik, hogy bárki is megfélemlítse őket.

„Egyrészt politikai-etnikai konfliktusokat hoztak át osztrák területre, majd miután világosan elítéltük azt, megfenyegetnek bennünket, és azt akarják, hogy visszakozzunk. Az osztrák kormány tagjai közül senki sem hagyja, hogy potenciális erőszaktevők megfélemlítsék. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy Ausztriában bárki veszélyeztesse a gyülekezési jogot, vagy azokat az embereket itt Bécsben, akik ezt gyakorolni szeretnék” – fogalmazott Karl Nehammer.

Rendőri védelem alatt áll mindkét tárcavezető

A fenyegetés miatt már mindkét tárcavezető rendőri védelem alatt áll. Az osztrák kancellár pedig közösségi oldalán beszélt arról, hogy

a zavargások egy elhibázott integráció következményei.

„Továbbra is zéró toleranciát hirdetünk ezek ellen az erőszakos csoportok ellen, és továbbra is hűek maradunk a migrációval kapcsolatos eddigi irányvonalunkhoz. Mert az, ami itt Bécsben történik, az egy elhibázott integráció eredménye, és ezek olyan problémák, amelyeket a korlátlan bevándorlás váltott ki” – jelentette ki Sebastian Kurz.

A kancellár arról is beszélt: nem fogják megengedni, hogy a törökországi belső konfliktusok átterjedjenek Ausztriára és a továbbiakban is fellépnek a szabályozatlan és tömeges bevándorlás ellen.