Szervezett kiképzésekkel készítik fel a szélsőbaloldali tüntetőket

A májat és a vesét kell ütni – magyarázták egy antifasiszta szervezet kiképzésén New Yorkban. Oknyomozó újságírók épültek be a szervezetbe, hogy feltárják: hogyan készítik fel, hogyan képzik ki a szélsőbaloldali tüntetőket. Kiderült, hogy a kiképzés része a fizikai erőszak alkalmazása is. Szakértők szerint a tüntetőket tudatosan készítik fel arra, hogy erőszakosan lépjenek fel a velük szemben állókkal, adott esetben akár a rendfenntartó szervekkel is. A végső cél pedig az amerikai elnökválasztás eredményének befolyásolása.