Biden személyesen is jelen lesz a Demokrata Párt elnökjelölt-állító konvencióján

Joe Biden, az Obama-kormányzat korábbi alelnöke, a Demokrata Párt várható elnökjelöltje személyesen is jelen lesz nyáron a párt wisconsini elnökjelölt-állító konvencióján – jelentette be Tom Perez, a Demokrata Párt elnöke szerdán este.

A Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden, volt amerikai alelnök (Fotó: MTI/AP/Susan Walsh)

A konvenciót Milwaukee városában rendezik meg, s a bejelentés szerint Biden személyesen fogadja majd el az elnökjelöltséget, ám a párt vezető szerve nógatja a küldötteket, hogy a koronavírus-járvány miatt ne jelenjenek meg személyesen, hanem otthonról jelentkezzenek be, illetve voksoljanak.

„A vezetői képesség a bármely helyzethez történő alkalmazkodási képességet jelenti. És mi pontosan így járunk el a konvenciónk szervezésével. A jelenlegi elnökkel ellentétben Joe Biden és a demokraták elkötelezettek az amerikaiak egészségének és biztonságának megóvása iránt” – fogalmazott a pártelnök.

A pártvezetés, illetve a konvenció szervezőbizottsága most dolgozik azon, hogy a küldöttek a távolból is biztonságosan szavazhassanak.

A belváros kongresszusi központjában rendezendő pártgyűlés augusztus 17-én kezdődik, és négy napig tart majd.

A szervezők – a The Wall Street Journal című lap értesülései szerint – műholdon közvetített programokat is terveznek, nemcsak Milwaukee-ból, hanem Wisconsin más városaiból, sőt Pennsylvania államból is.

A rendezők már szerződtettek két járványügyi szakembert is, akik egészségügyi és egészségbiztonsági tanácsokkal és ajánlásokkal segítik majd a konvenció szervezőit, résztvevőit és a wisconsiniakat.

Joe Biden kampánymenedzsere, Jen O’Malley a The Hill című lapnak azt mondta:

a várható elnökjelöltnek az a szándéka, hogy „büszkén fogadja el” a jelöltséget.

A republikánusok szintén augusztusban tartják elnökjelölt-állító konvenciójukat, a floridai Jacksonville-ben. Eredetileg az észak-karolinai Charlotte városában tervezték, de Észak-Karolina demokrata párti kormányzója a járványra hivatkozva korlátozni akarta az eseményen részt vevő delegátusok és vendégek számát.

A Republikánus Országos Bizottság (RNC) elnöke, Ronna McDaniel nem tudott egyezségre jutni Roy Cooper kormányzóval, így a konvenciót Floridába helyezték át.