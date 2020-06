Megosztás Tweet



Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a vasárnapi szerbiai választásokon. A parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson is a korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett a párt, a jelenlegi 4 helyett 9 képviselője juthat be a parlamentbe.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke és több párttag (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

„Korábban nem tapasztalt támogatásról biztosították az állampolgárok a Szerb Haladó Pártot, ilyen arányú győzelemre senki nem számított” – mondta Aleksandar Vucic szerb államfő, pártelnök a szerbiai választások előzetes eredményeinek ismeretében. Az adatok szerint 3,3 millióan járultak az urnákhoz, és ebből több mint két millióan szavaztak Vucic pártjára, amely az előző két választást is elsöprő fölénnyel nyerte meg.

Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség is a vasárnapi szerbiai választásokon. A parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson is a korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett.

Ördögh Tibor Balkán szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), hiszen

a jelenlegi négy helyett kilenc képviselője juthat be a parlamentbe.

Hozzátette, ez a siker annak is köszönhető, hogy a VMSZ-nek sikerült meggyőzni gazdasági programjával a bizonytalan magyar szavazókat is, hogy adják le voksukat a pártra. Kiemelte, a választási eredményekből az is kitűnik, hogy azok a pártok szerepeltek jól, amelyek odafigyeltek, hangsúlyt fektettek a szavazók mozgósítására.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy azért is tekinthető történelmi sikernek ez a választás a VMSZ szempontjából, mert Szerbiába, a Vajdaságban folyamatosan csökken a magyarság száma.

Pásztor István, a VMSZ elnöke péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta, közel hetvenezer szavazatot kapott a párt.

Ördögh Tibor elmondta,

a magyarok utoljára a 2008-as választásokon értek el hasonló tátogottságot.

A két választási eredményben pedig az a közös, hogy minkét szavazáson egyetlen magyar párt indult.

Az önkormányzati választások szintjén sajnos a szabadkai polgármesteri helyet a VMSZ jelöltjének nem sikerült megszereznie, azonban

Magyarkanizsán és Zentán viszont az eddigi adatok alapján akár többséget is szerezhet a VMSZ

– mondta.

Amennyiben a Haladó Párt úgy dönt, hogy továbbra is bevonja a VMSZ-t az együttműködésekbe, akkor

a magyarság képviselői továbbra is részt vehetnek, azokban a fontos döntéshozatali eljárásokban, amelyek akár köztársasági szinten is meghatározhatják a magyarság helyzetét

gazdasági, politikai, demográfiai szinten – emelte ki. Hozzátette, ezzel nemcsak politikai hanem szimbolikus sikert is elértek, bebizonyították, hogy összefogással bármi elérhető.

Alacsony a támogatottsága a Szerb Haladó Pártnak a nagyvárosokban

A Szerb Haladó Párt sikerét az eddigi teljesítményének köszönheti, különösen annak, hogy sikeres gazdaságpolitikát folytatott – mondta. Hozzátette, az eredményekből azonban az is kiderült, hogy a párt Belgrádban és a nagyobb városokban, főleg a harminc évesek körében nem élvez nagy támogatottságot. Elmondta, ezen valószínűleg a következő mandátumuk alatt igyekeznek változtatni, mivel Vucic elnök fiatal politikusokat szeretne látni a különböző minisztériumok élén.

A legnagyobb vesztesek és nyertesek

A választás legnagyobb győztese a Szerb Királyság Megújhodási Mozgalma (POKS) lehet, hiszen az ismeretlenségből verekedte fel magát a 3 százalékos parlamenti bejutási küszöb közelébe (2,8 százalék), és a végleges eredmények akár azt is eredményezhetik, hogy a monarchista elveket valló tömörülés bekerül a belgrádi törvényhozásba.

A győztesek között említhető Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó, aki a Győzelem Szerbiának elnevezésű listával eddigi politikai karrierje csúcsát érte el, mérsékelt – sem az ellenzéket, sem a kormánypártokat nem pocskondiázó – kampányát követően várhatóan 12 képviselőjét juttatta be az országos törvényhozásba.

Az Aleksandar Sapic vezette Szerb Patrióta Szövetség (SPAS) hirdetési plakátja (EPA/KOCA SULEJMANOVIC)

A sportoló korábban csak városi szinten volt aktív, évek óta az újbelgrádi önkormányzatot vezeti. Elemzők szerint az is elképzelhető, hogy az Aleksandar Sapic vezette Szerb Patrióta Szövetség (SPAS) is a kormánykoalíció részét képezi majd, Aleksandar Vucic SNS-elnök ugyanis az előzetes eredmények ismeretében tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, minden bejutó párttal partnerségre kíván lépni.

A legnagyobb bukást pedig a parlamentből kieső radikálisok mellett a Szabad Polgárok Mozgalma (PSG) szenvedte el, amely három évvel ezelőtt azért alakult, hogy az SNS-elnök Aleksandar Vuciccsal szemben jelöltet állítson az elnökválasztáson. Akkori vezetője, Sasa Jankovic egykori ombudsman súlyos vereséget szenvedett Vuciccsal szemben, és egy évvel később vissza is vonult a politikától.

A pártot azóta Sergej Trifunovic színész vezeti, aki hangos, ám botrányoktól nem mentes kampányt folytatott az utóbbi hónapokban, a választási vereséget látva pedig felajánlotta lemondását.

