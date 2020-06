A felmérések szerint a Szerb Haladó Párt fogja megnyerni a szerbiai választásokat

A Vajdaság egy különleges sikertörténet, Szerbia és Magyarország közös sikertörténete, minél jobban megy a Vajdaságnak, az annál jobb a magyaroknak és a szerbeknek is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bácsfeketehegyen.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a jelenlegi szerb kormány egyértelműen európai uniós orientációt kíván megvalósítani. Ezzel ellentétes utat képvisel két párt is, a Szerb Radikális Párt, illetve a Szerb Patrióta Szövetség. Ez a két párt esélyes arra, hogy bejusson a parlamentbe, igaz alacsony támogatással. Hozzátette, mindkét párt az oroszbarát együttműködést támogatja.

Arra is kitért, hogy a felmérések szerint a Szerb Haladó Párt fogja újra megnyerni a választásokat. A szerbek kilencven százaléka azt várja, úgy gondolja, hogy újra a jelenleg is kormányzó párt kerül hatalomra, így az európai integrációs irány lesz a továbbiakban is meghatározó az ország politikájában.

Kiemelte, a felmérések azt is kimutatták, hogy a választók ötven százaléka tervezi, hogy részt vesz a választásokon. Ennek egyik oka az, hogy nem érzik a tétéjét a választásnak, úgy gondolják szinte esélye sincs a többi pártnak a Szerb Haladó Párttal szemben.

A beszélgetés végén elmondta, a magyarság szempontjából helyi, önkormányzati szinten van tétje a választásoknak. Hozzátette, azért lenne fontos, hogy minél több szerbiai magyar leadja voksát a választásokon, hogy megőrizhessék, biztosítani tudják szabad nyelvhasználatukat, hagyományaikat legalább helyi, kisközösségi szinten.

