A zavargásokat kihasználva nyernének választást a demokraták az Egyesült Államokban

Egyre döbbenetesebb hírek érkeznek az Egyesült Államokból és Nyugat-Európa nagyvárosaiból a Black Lives Matter (BLM)-tüntetések kapcsán.

Capitol Hill-i autonóm zóna néven saját, a nyílt társadalom elvén működő államot alapítottak az antifák Seattle belvárosában, amely hat háztömbből és egy közparkból áll. Határait lezárták, és fegyveres őrséggel védik. A zárt zónában egy afroamerikai csoport tagjai ugyancsak felfegyverkezve kínozzák a helyi lakosokat – állítja a helyi rendőrség, melyet Seattle polgármestere kitiltott a körzetből, mert szerinte csak egy ártatlan, békés közösségi kísérletről van szó.

Protestors in Seattle have taken over six blocks near the police department’s East Precinct. They’re calling it “Capitol Hill Autonomous Zone,” where people can gather to demonstrate without police.

“This is an exercise in trust and de-escalation,” the police chief told @KUOW. pic.twitter.com/kb2hcBcRyX

— NPR (@NPR) June 12, 2020