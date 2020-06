A tüntetésekkel a fekete szavazókat akarják aktivizálni

Megosztás Tweet



George Floyd halála óta folyamatos a feszültség az Egyesült Államokban. A demonstrációk többször erőszakba fulladtak. Elemzők szerint a fekete szavazók aktivizálása a célja az Egyesült Államokban zajló tüntetéseknek.

A George Floyd fekete bőrű férfi halála miatt tiltakozó tüntetők (Fotó: MTI/AP/Yuki Iwamura)

George Floyd halála óta folyamatos a feszültség az Egyesült Államokban. A demonstrációk többször erőszakba fulladtak. A közmédiának nyilatkozó elemzők szerint kampánycélból hergelik a tüntetőket, az amerikai baloldal ugyanis így akar jó pontot szerezni magának az elnökválasztás előtt.



Lánczi Tamás politológus az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, úgy gondolja a tüntetések, a tüntetők hátterében ugyanazok a személyek állnak, mint 2016-ban is, amikor hasonló zavargások voltak az Egyesült Államokban. Hozzátette, igaz ugyan, hogy akkor nem voltak ennyire kiterjedtek a zavargások, de az irányultságuk és politikai beállítottságuk akkor is ugyanez volt, a rendvédelmi szerveket támadták és megpróbáltak egy faji alapú zavargást felépíteni. Kiemelte, a 2016-os zavargások hátterében is a Black Lives Matter (Számítanak a fekete életek) szervezet állt. Elmondta, ez a szervezet azért jött lére, hogy provokációval aktivizálja a szavazókat.

A fekete közösség 2016-ban cserben hagyta a választáson a demokratákat, és a párt most is attól tart, hogy nem mennek majd el szavazni – mondta.

A szervezet indítását Soros György kilencmillió dollárral támogatta, az amerikai média többsége pedig szimpatizál velük, ezért az erőszakos cselekményekről nem adnak hírt vagy mentegetik az elkövetőket – jelentette ki.

Arra is kitért, Donald Trump amerikai elnök nehéz helyzetben van, mert ha túl erős intézkedéseket hoz, azzal a fekete szavazókat idegeníti el, ha pedig nem lép fel a tüntetések ellen, akkor a rendpártiak fordulnak el tőle – vélekedett Lánczi Tamás.

