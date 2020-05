Az EU arra kéri Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát a WHO-ból

Megosztás Tweet



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra szólította fel szombaton az Egyesült Államokat, hogy fontolja meg újra kilépési szándékát az Egészségügyi Világszervezetből (WHO).

Csak a globális együttműködés, szolidaritás és a többoldalú erőfeszítések révén lehet életképes és hatékony módon felvenni a harcot azzal a kihívással, amellyel az egész világ kénytelen szembenézni – hívta fel közös közleményében a figyelmet von der Leyen és Borrell, az új típusú koronavírus-járványra utalva.

A két uniós vezető hangsúlyozza, a WHO-nak továbbra is képesnek kell lennie arra, hogy irányítsa a világjárványok elleni közös fellépést, most és a jövőben is.

„A világot fenyegető veszéllyel szemben ideje közös megoldásokat találni, és megerősíteni a nemzetközi együttműködést” – húzza alá közleményében a német és a spanyol politikus, kiemelve, hogy kerülni kell az olyan lépéseket, amelyek gyengítik a nemzetközi eredményeket, ezért arra kérik az Egyesült Államokat, vizsgálja felül a bejelentett kilépést a WHO-ból.

„Most mindenki számára az az elsődleges feladat, hogy életeket mentsen, és továbbra is feltartóztassa és elnyomja a világjárvány terjedését” – szögezi le a közlemény, melyben azt is tudatják, hogy az EU továbbra is támogatja a WHO-t, és már juttatott is neki pluszforrásokat.

Donald Trump amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy megszakítja országa kapcsolatait a WHO-val, mert úgy véli, hogy a szervezet túlságosan elnéző Kínával szemben, ahonnan a koronavírus-járvány elindult. Trump bejelentette azt is, hogy az eddig a WHO-nak küldött pénzeket más sürgős egészségügyi célokra fordítják.