Kudarcot vallott Svédország próbálkozása a koronavírus-járvány megfékezésében

Svédországban gyakorlatilag semmilyen korlátozást nem vezettek be a koronavírus-járvány miatt. A kormány a nyájimmunitást akarta elérni, azonban úgy tűnik kudarcot vallott, hiszen a svéd nemzeti bank hét-tíz százalékos gazdasági visszaeséssel számol, miközben a munkanélküliség elérheti a tíz százalékot is. Emellett pedig világszinten is kiugró a halálesetek száma.