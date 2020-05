Merkel a kormány és a tartományok együttműködését sürgette

Megosztás Tweet



A német szövetségi kormány és a tartományok együttműködését sürgette a koronavírus által okozott válsághelyzetben Angela Merkel kancellár a keleti tartományok vezetőivel tartott szerdai videókonferenciáját követő sajtótájékoztatóján.

Angela Merkel, német kancellár (Fotó: EPA/Henning Schacht)

„Nagyon is egyetértek azzal, hogy mindenkinek a saját hatáskörében kell eljárnia” – hangsúlyozta. „Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy nekem kancellárként és a kormányomnak is fontos, hogy az alapvető kérdésekben egyetértsünk” – tette hozzá.

Mint mondta, alkalmazni kell a közös óvintézkedési tervet, amelyben a szövetségi kormány és a tartományok már megállapodtak. „Ez azt jelenti, hogy legalább másfél méteres távolságot kell tartani, szájat és orrot takaró maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, illetve olyan helyeken, ahol a másfél méter távolságot nem lehet betartani” – ismertette.

Merkel mindemellett a tartományok nagyobb gyakorlati szerepvállalását emelte ki, különösen, hogy

egyes kelet-német tartományok a járványügyi intézkedések lazítását sürgetik.

A kancellár szerint a legutóbbi adatok tükrében nagyobb felelősség hárul az egyes tartományokra, hogy saját hatáskörben döntést hozzanak az iskolai oktatásról, a logisztikáról és a higiéniai előírásokról.

Merkel mindemellett fontosnak tartotta a százezer főre jutó legfeljebb heti 50 – egyes tartományokban 35 – fertőzöttre vonatkozó küszöbértéket, amelynek meghaladása esetén vészmechanizmus lép életbe.

Még mindig a járvány elején tartunk” – intett óvatosságra a német kancellár.

„Még nincs oltóanyagunk, sem gyógyszerünk. Ugyanakkor már jobban ellenőrizzük a helyzetet” – tette hozzá.

Az új fertőzöttek napi száma Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerint továbbra is alacsony, legutóbbi adatok szerint 362. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint eddig 181 524 esetet regisztráltak, akik közül 8386-an hunytak el a kórban. Az RKI szerint a fertőzöttek nagy része, mintegy 162 800-an már meggyógyultak.