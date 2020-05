Lapmedúza helyett most már Szicília az elsődleges célpont

Megosztás Tweet



Az embercsempészek már nem Lampedusa szigetére, hanem közvetlenül Szicíliába szállítják a migránsokat – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyszerre mintegy ezer embert egy 300 kilométeres tengeri úton „átdobni” katonai-logisztikai szempontból is hatalmas teljesítmény, vagyis a szervezett bűnözők komoly technikai háttérrel rendelkeznek.



Mintegy ezren kötöttek ki a Tunéziához legközelebbi dél-olaszországi partokon az utóbbi hétvégén. A szicíliai államügyész szerint ez azt bizonyítja, hogy új erőre kapott a földközi-tengeri migráció. Úgy véli, hogy az idei nyáron „vörös zónává” válhat a régió.

Elmondta, egy új trendnek lehetünk tanúi, hiszen az embercsempészek a több ezres embertömeget Líbiából szárazföldön nem Tunéziába vezénylik, majd onnan a szokásos célpontnak számító Lampedusára, hanem a sokkal nagyobb Szicília felé.

A beszélgetés során kitért arra is, a koronavírus-járvány idején komoly kockázatot jelent, hogy olyan emberek jutottak be Olaszországba, akiknek a mozgását nem tudják követni. Hozzátette, az olasz kormány ezzel komoly üzenetet is közvetített úgy saját állampolgárai mint az európai állampolgárok felé, hiszen amíg Dél-Olaszország le volt zárva azért, hogy a Rómától délre lévő tartomány lakóit megvédjék a fertőzéstől addig, ellenőrzés nélkül tudtak bejutni olyan emberek, akiket nemhogy karanténba nem kerültek, de mozgásukat sem tudták ellenőrizni az olasz hatóságok.

A címlapfotó illusztráció.