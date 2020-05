Biden: Az az afroamerikai, aki Trumpra szavaz, nem igazán fekete

Megosztás Tweet



Az az afroamerikai, aki Trumpra szavaz, „nem igazán fekete” – fogalmazott Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje pénteken egy rádióműsorban azokra az amerikai feketékre utalva, akik szerinte haboznak úgy dönteni, hogy Trump ellenében rá szavazzanak.

A Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden volt amerikai alelnök (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)

A New York-i afroamerikai közösség egyik rádiójának adott csaknem húszperces interjúja végén a műsorvezető kijelentette, hogy ha New Yorkban jár, várják a stúdióban, mert „még sok kérdést kell átbeszélni”. Biden válaszában úgy fogalmazott: „Sok kérdést? Ha problémája van, hogy döntsön, mellettem áll-e vagy Trump mellett, akkor maga nem is fekete” – vágta oda az afroamerikai műsorvezetőnek.

„Ennek semmi köze Trumphoz, ennek ahhoz van köze, hogy szeretnék valamit a saját közösségem számára” – válaszolt a műsorvezető, mire Biden emelt hangon azt kezdte fejtegetni, hogy az amerikai feketék körében ő igenis, népszerű.

Biden szavai nagy visszhangot keltettek az amerikai médiában, továbbá republikánus politikusok körében is.

Tim Scott afroamerikai republikánus szenátor a Twitteren bírálta élesen Bident, majd nyilatkozatban is elítélte a demokrata párti politikust.

„1,3 millió fekete amerikai 2016-ban már Trumpra szavazott. Joe Biden pedig mindannyiunkról azt állította, hogy nem is vagyunk feketék” – írta a mikroblogon Scott szenátor.

Majd televíziós nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy „régóta nem hallott ilyen arrogáns és lekezelő” megjegyzést. Az afroamerikai szenátor szerint Biden „támogatott 1990-ben egy olyan büntetőjogi törvényt, amelynek nyomán több afroamerikai férfit börtönöztek be, mint korábban bármikor”.

A szenátor utalt arra is, hogy éppen a Trump-kormányzat által előterjesztett büntetőjogi reform korrigálta Joe Biden e téren elkövetett hibáit.

Tim Scott hozzátette, hogy saját magára nézve kifejezett sértésnek tekinti Biden szavait.

Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor azt hangsúlyozta, hogy Biden szavai „igazán sértőek voltak, és bepillantást engedtek a liberális gondolkodásmódba”.

A felháborodás hatására megszólalt Biden egyik tanácsadója, a szintén afroamerikai Symone Sanders, aki azt állította, hogy az Obama-kormányzat egykori alelnöke „tréfálkozni” akart, szerinte Biden tulajdonképpen párhuzamot akart vonni a saját és Trump afroamerikaiakkal kapcsolatos politikája között.