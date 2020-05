Ismét politikai támadást indít Brüsszel hazánk ellen

Megosztás Tweet



Újra a magyar koronavírus-törvény miatt tart vitát az Európai Parlament. Olyan többször is cáfolt álhírek alapján vetették napirendre a témát baloldali képviselők, mint hogy Magyarország az egyetlen, ahol határozatlan ideig tart a veszélyhelyzet. Ez az indok azonban nem is igaz, mint ahogyan az sem, hogy a visszavonásról a kormány dönt majd. Elemzők szerint a támadások hátterében az állhat, hogy Magyarország sikeresen kezeli a járványt – hangzott el az M1 Híradójában.

Április közepén szavazta meg az Európai Parlament a koronavírus-járvány elleni koordinált uniós fellépéséről szóló határozatát. A dokumentumban az európai értékekkel összeegyeztethetetlennek tartják, hogy a magyar kormány határozatlan időre meghosszabbítja – ahogy fogalmaztak – a vészhelyzetet Magyarországon.

Jövő szerdán azonban ismét a koronavírus törvényről és ezzel kapcsolatban a jogállamiságról vitáznak az Európai Parlamentben.

A kezdeményező zöldek ismét egy sokszor cáfolt indokkal vetették napirendre a baloldali és liberális erők támogatásával a magyar intézkedéseket: szerintük a magyar törvény az egyetlen, amely határozatlan időre szól, és nem teszi kötelezővé a kormány döntéseinek parlamenti felülvizsgálatát.

A kormány csak a járvány elleni védekezés kapcsán hoz rendeleteket

„A veszélyhelyzet elhárításához, és a következményeinek felszámolásához szükséges jogkört arányosan, és ésszerűen fogjuk használni” – jelentette ki Orbán Viktor a parlamentben.

A miniszterelnök már a törvény elfogadásakor hangsúlyozta: a kormány csak a járvány elleni védekezés kapcsán hoz rendeleteket,

és kizárólag a veszélyhelyzet végéig van erre joga, amelyet a parlament bármikor visszavehet tőle.

A balliberális politikusokat az sem zavarja, hogy az Európai Bizottság több politikusa is elismerte: a magyar jogszabály nem sért uniós jogot.

„Nem látunk valódi érveket, amelyek alapján a bírósághoz fordulhatnánk a bármelyik tagállamban meghozott rendkívüli, járványellenes intézkedésekkel kapcsolatban jelentette ki Didier Reynders igazságügyi biztos, aki szerint figyelik a helyzet alakulását, de egyelőre nincs ok semmiféle beavatkozásra” – mondta Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa.

Április végén Věra Jourová az Európai Bizottság alelnöke még konkrétabban fogalmazott. „Nagyon alaposan tanulmányoztam a törvényt, de egyáltalán nem merült fel bennem, hogy eljárást kellene indítani Magyarország ellen” – mondta a liberális politikus.

Ugyanazok támadják Magyarországot most a koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán, akik az elmúlt években a migrációs politika miatt bírálták folyamatosan Magyarországot – hangsúlyozta Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára a Hír Tv-ben.

„Az is nagyon súlyos eset volt, és akkor sem volt igazuk: most azonban egy világjárvány alatt támadnak bennünket. Én azt gondolom, hogy egy világjárvány alatt politikai támadást indítani, az kimeríti az aljasság fogalmát” – fogalmazott Menczer Tamás.

Az elemző szerint a sikerei miatt támadják Magyarországot

A magyar koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem sért uniós jogot, az összes nyugat-európai országban hasonló módon lép fel a kormány a járvánnyal szemben – hangsúlyozta Deák Dániel az M1-en. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint, a támadások hátterében az állhat, hogy Magyarország sikeresen kezeli a járványt.

Emellett sok nemzetállam is sikeresen lépett fel a vírussal szemben.

„Látják, hogy miközben az Európai Unió tétlenkedik, addig nagyon sok tagállam, nemzetállami szinten tud sikeresen fellépni a járvánnyal szemben. Természetesen ez azoknak a politikai erőknek, akik mondjuk Európai Egyesült Államokat akarnak, vagy a tagállamoktól még több hatáskört el szeretnének venni, ezeknek a politikai erőknek ez nem tetszik. És ezért támadják sikeres nemzetállamokat” – fogalmazott Deák Dániel.

Arról is beszélt, hogy a balliberális nyugat-európai kormányok azért is igyekeznek rossz színben feltüntetni a Kelet-Európai országokat, köztük Magyarországot is, hogy így kevesebb uniós forrást kapjon a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban.

