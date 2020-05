Johnson: A jövő héten kezdődhet a korlátozások feltételes és fokozatos enyhítése

Megosztás Tweet



Nagy-Britanniában a jövő héttől elkezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése, de a folyamat nagyon fokozatos lesz, és az enyhítési lépések feltétele az, hogy folyamatosan javuljanak a járványügyi mutatók – mondta vasárnap este a brit miniszterelnök.

Boris Johnson, brit miniszterelnök (Fotó: MTI/AP/Alberto Pezzali)

Boris Johnson a Downing Streetről közvetített televíziós beszédében közölte: hétfőtől visszatérhetnek munkahelyükre azok, akiknek munkavégzése otthonról nem megoldható.

Johnson az építőipari és a feldolgozóipari munkavállalókat említette azok között, akikre ez az enyhítés kiterjed, de közölte: a kormány őket is arra buzdítja, hogy ne tömegközlekedési eszközökkel, hanem autóval, illetve ha lehetséges, gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy szerdától már nemcsak naponta egy rövid testmozgás céljából, hanem korlátlanul lehet a szabadban tartózkodni, lehet napozni, sportolni a parkokban, sőt autós kirándulásokat is lehet tenni, de együtt továbbra is csak az egy háztartásban élők tartózkodhatnak közterületen.

Karantén várhat a repülővel érkezőkre

Johnson részletek nélkül közölte ugyanakkor azt is, hogy hamarosan karanténszabályok lépnek érvénybe azokra, akik repülőgéppel érkeznek Nagy-Britanniába.

A brit miniszterelnök ezt a tervet azzal indokolta, hogy meg kell akadályozni a fertőzés újbóli behurcolását külföldről, különös tekintettel arra, hogy

Nagy-Britanniában a fertőződési ráta már jelentősen csökkent.

A Downing Street vasárnap este kiadott közleményéből ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy ez a karanténintézkedés nem lesz teljes körű. A londoni miniszterelnöki hivatal közölte: Boris Johnson és Emmanuel Macron francia elnök a nap folyamán telefonbeszélgetést tartott annak szükségességéről, hogy a hazai fertőződési ráta csökkenésével immár a külföldről eredő új fertőződések kockázatával is foglalkozni kell.

Johnson hivatalának beszámolója szerint a brit kormányfő és a francia elnök együttműködésről állapodott meg „megfelelő határintézkedések” életbe léptetése végett.

A Downing Street hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Franciaországból Nagy-Britanniába érkezőkre ez idő szerint nem lépnek érvénybe karanténintézkedések, és a felek minden lépést egymással egyeztetve, viszonossági alapon tesznek meg.

Vasárnap esti televíziós beszédében Boris Johnson ötfokozatú járványriasztási rendszer bevezetését is bejelentette. Ennek első, zöld fokozata azt jelzi, hogy a Covid-19 betegséget okozó új koronavírus nincs már jelen Nagy-Britanniában.

A skála ötödik, legmagasabb, vörös riasztási szintje ugyanakkor olyan kritikus járványügyi helyzetet jelezne, amely például akkor következett volna be, ha a mostani járvánnyal a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) nem tudott volna megbirkózni – mondta beszédében a brit miniszterelnök.

A negyedik riasztási szinttől el lehet indulni a harmadik felé

Johnson kiemelte: a járvány megfékezését célzó, március 23-án érvénybe léptetett korlátozó intézkedések eddigi szakaszában Nagy-Britannia a második legmagasabb, vagyis a negyedik riasztási szinten volt, de a lakosság áldozatvállalásának köszönhetően most már „lépésről lépésre” el lehet indulni a harmadik fokozat felé.

A brit miniszterelnök közölte azt is: a kormány úgy ítéli meg, hogy legkorábban június 1-től szakaszosan hozzá lehet kezdeni a boltok megnyitásához, és az általános iskolai alsó tagozatok egyes évfolyamainak diákjai is visszatérhetnek az iskolákba. Ezután, legkorábban júliusig remélhetőleg meg lehet kezdeni egyes vendéglátóhelyek újranyitását is, de csak akkor, ha a járványügyi mutatók ezt lehetővé teszik.

Johnson vasárnap esti beszédében végig hangsúlyozta, hogy e terv egésze feltételes, és ha a járvány újból terjedni kezdene, a kormány „habozás nélkül ismét a fékbe tapos”.

A kormányfő kiemelte azt is, hogy az „R” fertőződési ráta országosan 0,5-0,9 között van.

Ez azt jelenti, hogy minden egyes koronavírus-fertőzött átlagosan egynél kevesebb embernek adja át a fertőzést, vagyis a járvány nagy-britanniai terjedése lassul. Johnson hangsúlyozta ugyanakkor: a 0,5-0,9 sáv azt jelenti, hogy az „R” mutató potenciálisan épphogy 1 alatt jár.

Nagy-Britanniában a vasárnapi adatok alapján eddig 219 183-an fertőződtek meg az új koronavírussal, a Covid-19 járvány halálos áldozatainak száma 31 885.