A nyugati-balkáni országok uniós integrációjáról egyeztettek az unió vezetői

Mivel a nyugat-balkáni partnerországok folytatják a reformok végrehajtását, tiszteletben tartják a jogállamiságot, küzdenek a korrupció ellen és csökkentik a térségben esetlegesen jelentkező politikai feszültséget, az Európai Unió és a térség országainak csúcsértekezlete megerősítette a régió európai perspektíváját – jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben szerdán.

Charles Michel az Európai Unió, valamint a Nyugat-Balkán országainak videokonferencia keretében tartott csúcsértekezletét követő online sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az EU a továbbiakban is segíti és támogatja a régió országainak reformprogramját és az európai integrációhoz szükséges erőfeszítéseiket.

Elmondta, a nyugat-balkáni partnerek ismételten kiemelték, hogy határozott stratégiai döntésük az európai perspektíva melletti elkötelezettség. Az unió és a nyugat-balkáni partnerek közös célja a békés, erős, stabil és egységes Európa, amelynek az alapját történelmi, kulturális és földrajzi kapcsolatok, valamint kölcsönös politikai, biztonsági és gazdasági érdekek képezik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, a mostani világjárvány jól mutatja, hogy az EU és a Nyugat-Balkán hogyan kezeli együtt a közös kihívásokat. A csúcsértekezlet alkalmat kínált a koronavírus okozta válság időszakában tanúsított kölcsönös szolidaritás és együttműködés hangsúlyozására és erősítésére is.

Utalt arra, hogy a Nyugat-Balkán országai a járvány kezelésében értékes segítséget nyújtottak közvetlen szomszédjaiknak és az EU tagállamainak is. Mindez tükrözi azt a szolidaritást és kölcsönös segítséget, amelyekre az unió épül. Az együttműködésnek és koordinációnak a jövőben is folytatódnia kell, az enyhítő intézkedések és a helyreállítás szakaszában is – hangsúlyozta.

Azt mondta, a bővítés az egyik legfontosabb helyen szerepel az Európai Bizottság programjában, ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása az Európai Unióhoz való csatlakozás feltétele.

„A Nyugat-Balkán az Európai Unióhoz tartozik, ez nem is kérdőjelezhető meg” – fogalmazott.

Kijelentette, az EU különös felelősséget érez a régiós partnerek iránt, különösen igaz ez a koronavírus hatásainak kezelésére.

Ezzel összefüggésben bejelentette, hogy a járvány elmúltával, még az év folyamán az uniós bizottság egyebek mellett az energetikai infrastruktúrák kiépítését, a digitális átállást, valamint a zöld megállapodásban rögzített fejlesztésekhez szükséges erős gazdasági és beruházási tervet mutat be a régió számára, amelynek célja a gazdaságok fellendítése, és a versenyképességük javítása.

Andrej Plenkovic, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét jelenleg betöltő Horvátország miniszterelnöke Zágrábban tartott online sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a Nyugat-Balkán perspektívája az Európai Unióhoz való közeledés, a csúcstalálkozó pedig hozzájárult ahhoz, hogy a partnerországok könnyebben megtalálják a helyes irányba vezető utat. Az elfogadott Zágrábi-nyilatkozat szilárd, érdemi és erőteljes politikai támogatást nyújt a régió összes országának – tette hozzá.

Az elfogadott zárónyilatkozatban szövege szerint az unió üdvözli, hogy a nyugat-balkáni partnerek szilárdan elkötelezettek a demokráciának és a jogállamiságnak, különösen a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek, a jó kormányzásnak, valamint az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség és a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tiszteletben tartásának az elsőrendűsége mellett.

angsúlyozták, hogy a nyugat-balkáni vezetőknek gondoskodniuk kell az alapvető értékek, a demokratikus elvek és a jogállamiság szigorú tiszteletben tartásáról és érvényesítéséről.

A koronavírus olyan nagyságrendű válságot okozott, amely egységet és szolidaritást követel. Az EU kiáll nyugat-balkáni partnerei mellett, és továbbra is elkötelezett aziránt, hogy tevékenyen támogassa a járvány, valamint annak a társadalmakra és gazdaságokra gyakorolt hatásai elleni erőfeszítéseiket – tették hozzá.