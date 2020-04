„Donald Tusk a lengyelek Gyurcsány Ference” – Egy botrány története, amelyben tízezreket semmiztek ki

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke legutóbb a Spiegelnek adott interjúban támadta a magyar kormány koronavírus elleni intézkedéseit és Orbán Viktor miniszterelnököt. Tusk múltjához és megítéléséhez hozzátartozik egy ügy, amely lassan feledésbe merül. 2012-ben robbant a lengyel nyilvánosságot megmozgató, úgynevezett Aranyborostyán-botrány, amelyben Donald Tusk és fia, Michal Tusk neve is felmerült. A pénzügyi csalássorozat nagyjából húszezer lengyel állampolgár befektetését emésztette fel, és megközelítőleg hetvenmilliárd forintnyi kárt okozott az érintetteknek. Az ügy részleteről a hirado.hu Michał Karnowskit, a Wolitice.pl konzervatív lap szerkesztő-publicistáját kérdezte.

Az Amber Gold befektető cég botrányát, az Aranyborostyán-botrányt Lengyelország legnagyobb gazdasági csalásaként tartják számon a vasfüggöny lebontása óta. Lengyelek ezreit lopták meg a piramisjáték-szisztéma alapján felépített üzleti manőverben. Az Amber Gold befektetési társaság 2009 és 2012 között (a gazdasági válság utórengéseinek idején) nemesfémekbe kínált befektetési lehetőségeket, és nagyarányú, 6–16,5 százalékos éves hozamokat ígért leendő ügyfeleinek.

A befektetők több mint 851 millió zloty (65,8 milliárd forint) értékű vagyont bíztak rá a cégre az évek során. A több mint tizenkilencezer kijátszott ügyfél összesen kétszázmillió eurónyi összeget vesztett. Ahogy az ilyen esetekben, a professzionális csalássorzatok során lenni szokott, az Amber Gold nagyon sokat áldozott a meggyőzésre. Hirdetések tömegével bombázta a lengyeleket, továbbá több városközpontban nyitott rendkívül jól felszerelt és elegáns fiókot, amely azt a hamis látszatot keltette a biztos befektetéseket kereső emberekben, hogy komoly és megbízható céggel (vagy bankkal) van dolguk, amelyre rábízhatják pénzüket.

Kérdésünkre Michał Karnowski, a Wpolitice.pl szerkesztő-publicistája így emlékezett vissza a botrány kitörését követő időszakra:

Az Amber Gold alapítója az a Marcin Plichta volt (eredeti neve: Marcin Stefanski, a névváltoztatásra az ominózus botrány előtti tevékenységei és börtönbüntetése okán volt szüksége), akit korábban már banki csalással, sikkasztással és hivatalos dokumentumok hamisítással vádoltak, ahogyan feleségét, Katarzyna Plichtát is. Erről a következőket mondta a hirado.hu-nak Karnowski:

Voltak már ügyei, kisebb-nagyobb gazdasági jellegű bűncselekményei, amelyekben bűnösnek is találták, de ennek ellenére – mivel a lengyel jogi szabályozás ezt lehetővé tette – könnyedén meg tudta alapítani az Amber Goldot, és szinte azonnal visszakerült a politikai és társadalmi elit körforgásába.

Plichta az úgynevezett Ponzi-séma nagymestere volt. Az eljárás lényege röviden az, hogy a korábbi befektetőket az újabban meggyőzött befektetők pénzével fizetik ki egészen a lefelé ívelő spirál összeomlásáig. A veszteség a legutolsó belépők részéről a legnagyobb. Az ő befektetésük és a szerződésekben ígért kamat egésze elvész a rendszer bedöntésekor. A nagyarányú nyereség a láncreakció-szerű csalás elindítójának jut csak. A meglopottak többsége kispénzű nyugdíjas volt, akik megtakarításuk számára kerestek biztos befektetést.

A befektetések további sorsa, a pénz áramlása részben tisztázatlan maradt. Amit tudni lehet: a szürkezónába forgatott pénzből mintegy másfél milliárd forintnyi a Plichta házaspár összvagyonát gyarapította. De a befektetésekből finanszírozták az Aranyborostyán-botrány során csődöt jelentő gdanski székhelyű légitársaságot, az OLT Expresst. Lengyel minisztériumi jelentések szerint a fapados társaság működésével jelentős károkat okozott az akkor csőd szélén álló LOT állami légitársaságnak.

Az eljárás során (Plichta állításai alapján) felmerült, hogy Michal Tuskra csak azért volt szükség a cégnél, hogy személye egyértelmű védelmet jelentsen az állami ellenőrzésekkel szemben. A vádak szerint Lengyelország miniszterelnökének fiaként képes volt fedésbe helyezni az OLT Express és azon keresztül az Amber Gold pénzügyi tevékenységét. Az emberek zsebéből kicsalt pénz itt lett tisztára mosva. Plichta így vallott 2012-es letartóztatása után Michal Tusk szerepéről:

Plichta állításait Donald Tusk fia tagadta. A fiú szerepe valójában többrétegű jelentőséggel bírt, Michał Karnowski kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy

valóban komoly vádak merültek fel, amelyeket ugyan nem bizonyítottak, de ez a gyakorlatban aképpen működhetett, hogy a gdanski repülőtéren koordinátori és a OLT Expressben tanácsadói állással is rendelkező fiú bizalmas üzleti információkhoz és adatokhoz jutott, ezekkel pedig illegális versenyelőnyhöz juttathatta Plichta fapados cégét bármely légitársasággal szemben. Így a lengyel nemzeti légitársasággal szemben is. Ezzel pedig – többek között – megszegte a repülőtérrel kötött szerződését is.