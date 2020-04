Trump 19 milliárd dolláros támogatást jelentett be a farmereknek

Megosztás Tweet



Donald Trump amerikai elnök a farmereknek és állattenyésztőknek nyújtandó 19 milliárd dolláros támogatást jelentett be pénteken este a koronavírus-járvány intézkedéseit összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján.

Donald Trump, amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

A Koronavírus Élelmiszersegély-programnak nevezett keretből biztosított 19 milliárd dollárból 16 milliárdot közvetlen támogatással adnak, a többi kölcsön formájában vehető igénybe.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy ezen kívül a kormányzat 3 milliárd dollár értékben vásárol fel a gazdáktól, és az árut a rászorulókat segítő élelmiszerbankokba szállítják. A segítség részleteit a sajtókonferencián jelenlévő Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter ismertette.

A kormányzat korábban már 28 milliárd dolláros támogatással segítette ki a farmereket és az állattenyésztőket.

Trump bejelentette, hogy telefonon egyeztetett a mexikói elnökkel, és az Egyesült Államok kész lélegeztetőgépekkel segíteni a déli szomszédos államot.

Az elnök viszonylag részletesen foglalkozott a médiában és a politikai életben megjelent, a gazdaság és a mindennapi élet újraindítására vonatkozó egyes információkkal, amelyeket „nagyon pártosnak” és „félrevezetőknek” minősített.

Nem nevezett meg ugyan egyetlen politikust vagy médiumot sem, de a sajtókonferencia utáni első kommentárok emlékeztettek a közte és Andrew Cuomo New York-i kormányzó közötti pénteki rövid vitára a tagállamoknak nyújtott segítséget és a vírusteszteket illetően. Trump a sajtókonferencián úgy fogalmazott: „néhányan abszolút kudarcot vallottak a tesztelésre vonatkozó hatáskör értelmezésében”.

„Nagyon is felkészültek vagyunk a járványra” – szögezte le Donald Trump. Megemlítette, hogy a szövetségi kormányzat 2900 plusz kórházi ágyat bocsátott New York városának rendelkezésére, és a haditengerészet kórházhajója is Manhattannél horgonyoz.

De nem is volt mindre szükség, mondta, hozzátéve, hogy a kormányzó kérésére inkább óvatosságból túlbecsülték az igényt.

Fantasztikus munkát végeztünk” – fogalmazott.

Újságírói kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy egyes államok kormányzói „túlságosan is szigorúak” voltak a kijárási korlátozások elrendelésekor. Egyben védelmébe vette az e szigor ellen tüntetőket, akiket egyébként péntek délutáni Twitter-bejegyzéseiben bátorított is.

Mike Pence alelnök közölte, hogy naponta 120 ezer vírustesztet végeznek az ország kórházaiban, és van elég készlet ahhoz, hogy az egyes államok megkezdhessék a gazdaság újraindításának első szakaszát. Hangsúlyozta, hogy nem a szövetségi kormánynak, hanem az államok kormányzóinak kell bonyolítaniuk a tesztelést.

A tesztelés egy nagyon fontos része a járvány elleni küzdelemnek, de ellentétben azzal, amit sokan hangoztatnak, a tesztelés nem minden – hangsúlyozta Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója, kiemelve a társadalmi távolságtartás és a kijárási korlátozások betartásának fontosságát.

Hozzátette, hogy „technikai problémák miatt” a járvány kitörésekor még nem volt elegendő vírusteszt. A professzor elmondta azt is, hogy rajta pénteken végeztek újabb tesztet, amely negatív lett.