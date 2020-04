Az amerikai elnökválasztást is befolyásolja a koronavírus-járvány

Megosztás Tweet



A válság elhúzódása, így például az, hogy nem lehet tömeggyűléseket tartani inkább a kihívónak, Joe Bidennek kedvez Magyarics Tamás, az ELTE tanára szerint. Trump ugyanakkor már bizonyított, és ezt a választók nem felejtik el.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/CNP pool/Stefani Reynolds)

Hivatalosan is felfüggesztette kampányát és kilépett az amerikai demokrata elnökjelöltségért folytatott harcból Bernie Sanders. A vermonti szenátor hosszú ideje kampányolt olyan ígéretekkel, mint például a mindenkinek alanyi jogon járó egészségbiztosítás, a gazdagok magas adóztatása és az ingyenes felsőoktatás.

Ezeket az Amerikában a mai napig veszélyesnek tartott, a szocializmust idéző, radikálisan baloldalinak tekintett ígéreteket azonban még saját párttársai sem nézték jó szemmel. Visszalépésének köszönhetően szinte biztosan kijelenthető, hogy a Demokrata Párt elnökjelöltje és ezáltal Donald Trump kihívója Joe Biden korábbi alelnök lesz.

A „demokratikus szocialista” Sanders támogatja Bident

A magát demokratikus szocialistának valló Bernie Sanders a visszalépése után bejelentette, támogatni fogja a nála jóval mérsékeltebb, sőt bírálói szerint már-már unalmasan érdektelen Biden kampányát. Barack Obama volt alelnöke élesen bírálta Trump gazdaságpolitikáját és a koronavírus jelentette fenyegetésre adott válaszát. Szerinte

nem tesztelik elég széles körben az embereket és a kontaktkutatás sem megfelelő.

Ezzel szemben, a valóságban eddig már csaknem hárommillió amerikain végeztek vírustesztet. Trump kiemelte: a járványgörbe laposodik, tehát csökken az ellátórendszerre nehezedő irdatlan nyomás és a diagnosztizált fertőzések száma is.



„Amerika továbbra is jó úton halad a koronavírus megfékezésében. A múlt hét végén a napi fertőzések száma országszerte stagnált. A kórházi esetek száma is csökkent az olyan gócpontokban, mint New York, New Jersey, Michigan és Louisiana. Mindez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a vírus elleni agresszív stratégiánk működik” – fogalmazott Trump.

Trump az amerikai érdekek mellett áll ki

Többen is bírálták már Trumpot amiatt, hogy protekcionista és globalizáció-ellenes politikát folytat, annak ellenére, hogy szakértők szerint az elnök nem a globalizáció ellen, hanem az amerikai érdekek mellett áll ki. Többek között

védővámok beiktatásával és tömeges munkahelyteremtéssel védi az amerikai munkaerőpiacot

a bevándorlóktól. Szerinte a világgazdaság túlzottan függ Kínától, és ez az új típusú koronavírus-fertőzés miatt gazdasági nehézségekben is tükröződik.

Bidennek nem kell az adatokat fejben tartani

Ezt a koronavírus által okozott recessziót és munkanélküliséget enyhíti az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb, 2200 milliárd dolláros gazdaságmentő csomagterve is. A járvány azonban nemcsak az amerikai gazdaságot, hanem az elnökválasztást is jelentősen befolyásolja.

Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára az M1 Világ című műsorában elmondta,

ha elhúzódik a válság és nem lehet tömeggyűléseket tartani, az inkább a kihívónak, Bidennek kedvez,

hiszen Trump nagyobb tömegeket tud megmozgatni a kampányával. Hozzátette, Biden pedig bebizonyította az utóbbi egy-két hónapban, hogy sokszor hibázik, összekever tényeket, így neki sokkal előnyösebb az, ha előre megírt szövegeket tud felolvasni a kamerába.

Szakértők szerint azonban

Donald Trump már bizonyított, és ezt a választók nem felejtik el.

A jelenlegi elnök minden bizonnyal pozitív megítéléssel kerül ki a koronavírus-járvány okozta válságból.

„Ugyanis a republikánusoknak, így Donald Trumpnak a legfőbb ütőkártyája az elnökválasztási kampányban a jól teljesítő gazdaság” – mondta Magyarics Tamás. Hozzátette: „az eddigi tapasztalatokból kiindulva, ha egy gazdaság jól teljesít, akkor a választópolgárok igencsak meggondolják, hogy leváltsák az elnököt, vagy nem”.

Joe Biden (Fotó: EPA/Gabriella Demczuk)

Egyelőre azonban az amerikaiak még nem tartanak ott, egyelőre a járvánnyal küzdenek. Rengeteg a fertőzött, sok a halott, és minden tagállam katasztrófa sújtotta területnek számít.

Van, amelyik kétszeresen is, hiszen a járvány elleni harc kellős közepén

több tucatnyi tornádó csapott le egyes déli államokra.

Az amerikaiak többsége ilyen helyzetben egyáltalán nem a pártoskodással foglalkozik, hanem az összefogással. Ez pedig szintén a jelenlegi elnök választási esélyeit növelheti.

