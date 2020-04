XXI. Század Intézet: Liberális támadás zajlik a Fidesz ellen az Európai Néppártban

Megosztás Tweet



Amióta a 2015-ös migrációs válságot követően a Fidesz fellépett az Európai Unió bevándorláspárti politikájával szemben, az Európai Néppárt (EPP) liberális tagjai támadják a magyar kormánypártot – írta a XXI. Század Intézet csütörtökön közölt elemzésében.

Úgy fogalmaztak: a már közel öt éve tartó támadássorozat jól tükrözi, hogy az egykor konzervatív és kereszténydemokrata értékeket valló pártcsalád hangos kisebbsége miként vált mára a liberális elitnek megfelelni akaró és az egyre inkább baloldali értékeket valló pártok gyűjtőhelyévé.

Elemzésükben azt írták: bár az EU bevándorláspárti politikája „hivatalosan is megbukott”, a folyamatosan balra tolódó EPP liberális, többnyire jelentéktelen törpepártjai továbbra is kritizálják a magyar kormányzat döntései miatt a Fideszt.

Ennek legszembetűnőbb példájának nevezték azt, hogy miután Donald Tusk, az EPP elnöke a frakcióból történő kizárással fenyegette meg a Fideszt, a pártcsalád tizenhárom tagja idén már másodszor kezdeményezte a magyar párt kizárását az Európai Néppártból.

A XXI. Század Intézet szerint a legújabb, Fidesz kizárását szorgalmazó levelet több olyan formáció is aláírta, amely már tavaly is megpróbálta elérni a magyar párt eltávolítását az Európai Néppártból.

Ezeknek a pártoknak szinte mindegyike már régóta baloldali értékeket képvisel a konzervatív normák helyett, illetve olyan „progresszív”, zömmel liberális politikai célokat fogalmaz meg, mint a multikulturális társadalom megteremtése, a melegjogok bővítése, vagy a migráció teljes legalizálása és a bevándorlók tömeges integrálása – írták.

Közös jellemzőjüknek nevezték azt is, hogy nagy részük sem hazájukban, sem az EPP-ben nem képvisel komoly erőt, így politikai befolyásuk is csupán elenyésző az Európai Néppártban helyet foglaló többi párthoz képest. Ezért az elemzők szerint 2019-es kudarcuk után várhatóan ez a próbálkozásuk is sikertelenül zárul majd.

Szintén sikertelen próbálkozást vár a XXI. Század Intézet az Európai Parlament azon képviselőcsoportjai részéről is, amelyek – az állításuk szerinti aggasztó, a magyar parlament által megszavazott koronavírus elleni védekezésről szóló törvény elfogadása miatt – egy újabb hetes cikkely szerinti eljárás megindítására kérik az Európai Bizottságot Magyarországgal szemben.

A próbálkozásokból az elemzők azt a következtetést vonták le, hogy az egyre inkább balra tolódó Európai Néppárt frakciójában helyet foglaló liberális formációk a saját érdekeik érvényesítésére igyekeznek felhasználni a koronavírus-járvány okozta válságot.

A társadalmi és gazdasági problémák leküzdésének idején egymás segítése és támogatása helyett ezek a pártok az Európai Néppárt frakciójának megosztására, sőt létszámának csökkentésére törekednek – tették hozzá.