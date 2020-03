Szigorítanak a gyülekezési szabályokon Izraelben

Újabb gyülekezési szigorításokat és nagyszabású gazdasági segélycsomagot hirdetett meg az izraeli kormány hétfőn a koronavírus-járvány miatt.

Benjámin Netanjahu kormányfő a helyi televíziókban közvetített beszédében további szigorításokat jelentett be. Keddtől tilos minden, kétfősnél nagyobb csoportosulás, de ez az egy háztartásban élő családtagokra nem vonatkozik.

A jövő héten, a pészah ünnepén sem kereshetik fel egymást a többgenerációs családok, a helyi szokásoktól eltérően, külön, egyedül kell ünnepelniük a családoknak. Hasonlóképpen lehet idén megünnepelni a közelgő ramadán böjti hónapot, és ennek a hónapnak a muzulmán ünnepeit is.

Tilos együtt imádkozni a nyílt helyeken is, csak a lehető legszűkebb család jelenlétében tarthatnak esküvőket, és temetéseket is csak legfeljebb húsz ember jelenlétében tarthatnak, nekik is távol kell állniuk egymástól. Az izraeli gazdaság tizenöt százalékra – elsősorban a létfontosságú élelem- és gyógyszerellátásra, valamint az egészségügyre – fog korlátozódni.

A nagyszabású, 80 milliárd sékeles (mintegy 7600 milliárd forintos) gazdasági segélycsomagot az új kormány létrejötte után leköszönő pénzügyminiszter, Móse Kahlon ismertette.

A pénzből tízmilliárd sékelt (mintegy 950 milliárd forintot) juttatnak az egészségügynek a koronavírus-járvány okozta rendkívüli kiadásokra, új lélegeztetőgépek, valamint a szükséges eszközök beszerzésére.

A pénz egy része a közel egymillió, munkanélkülivé vált izraeli segélyezését fedezi, és jelentős összegekkel, valamint a helyi adók időleges eltörlésével támogatják a bajba került vállalkozásokat.

Öt évre szóló kedvezményes állami kölcsönökkel is segíteni fogják a gazdasági talpra állást, melyeknek törlesztését csak egy év múlva kell megkezdeni, és melyek első évre szóló kamatait az állam magára vállalja.

Keddtől a mentőszolgálat megkezdi minden, a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató ember tesztelését, már nem csak olyanokat fognak megvizsgálni, aki kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy elkapta a Covid-19 betegséget – értesült a tizenhármas kereskedelmi televízió.

Itamár Grotto, az egészségügyi minisztérium igazgatóhelyettese a helyi közszolgálati rádióban hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pészahi ünnepek után, április végén meg lehet majd kezdeni a kijárási tilalom fokozatos oldását, amennyiben a járvány végét jelzik az adatok.

Az első intézkedések egyikeként bezárt iskolákat várhatóan csak az utolsó lépések egyikében fogják megnyitni, és ezért nem valószínű, hogy ez megtörténhet az idei tanév hivatalos zárásáig júniusban, vagyis lehet, hogy ebben a tanévben már nem fog újraindulni az oktatás.