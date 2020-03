Megállapodtak Albánia és Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásairól

Cikkünk frissült.

Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Horvátország illetékes államtitkárának tájékoztatása szerint az uniós tagországok európai ügyekkel foglalkozó miniszterei videokonferencia keretében tartott ülésükön nagyon erős politikai üzenetet küldtek a két ország mellett a nyugat-balkáni régió minden országának az uniós tagság érdekében kifejtett erőfeszítések sikere érdekében.

Aláhúzta: a tárgyalások megkezdése az Albánia és Észak-Macedónia az Európai Unió által megkövetelt reformok során elért előrehaladás fényében vált lehetségessé. Különös tekintettel az alapvető jogokra, a jogállamiságra és a demokráciára, az igazságszolgáltatásra és a szomszédságpolitikai döntésekre.

Minta elmonda, a határozat figyelembe veszi a bővítés kapcsán Albániát érintően legszkeptikusabb uniós tagállamok szempontjait is. Az országot az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén tett erőfeszítései folytatására, a média szabadságának biztosítására, valamint az illegális migráció elleni szigorúbb fellépésre szólították fel – közölte.

A horvát elnökség azt javasolja, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul készítse elő a két csatlakozni kívánó országra vonatkozó tárgyalási keretet – tette hozzá az államtitkár.

Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos a sajtótájékoztatón jelentősnek nevezte, hogy még a koronavírus-járvány okozta különösen nehéz helyzet ellenére is fontos stratégiai döntések meghozatalára képes az Európai Unió. Reményét fejezte ki, hogy a csatlakozási tárgyalások mihamarabb megkezdődhetnek a két érintett országgal.

Twitter-üzenetében azt írta: „teljes szívemből gratulálok mindkét országnak”. A döntés „hangos és világos” üzenetet küld az egész Nyugat-Balkánnak: „jövője az Európai Unióban van” – tette hozzá Varhelyi.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 24, 2020