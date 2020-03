Babis elnézést kért a válság kezelés során elkövetett hibákért

Csehország fennállása óta soha nem volt kitéve ilyen nehéz próbatételnek, mint a mostani koronavírus-járvány – jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök az ország lakosságához intézett hétfő esti beszédében, amelyben elnézést kért a kormánya által elkövetett hibákért is.

Andrej Babis, cseh miniszterelnök (Fotó: EPA/Ludovic Marin)

A miniszterelnök közölte: senki nem volt felkészülve egy ilyen helyzetre, az egész világ még csak most tanulja, hogyan reagáljon a kihívásra. Emellett beismerte, hogy kormánya a helyzet kezelésekor hibákat vétett, illetve problémákat is okozott.

„Ezen hatalmas pandémia kezelését az egész világ, és mi is, önök is, csak most tanuljuk. Ezért kérem, bocsássák meg nekünk a részleges hibákat vagy problémákat. Egész sor van belőlük. Nyilvánvaló. Ez egy válsághelyzet, amelyre Európa egyetlen országa sem volt felkészülve” – szögezte le.

Andrej Babis azt mondta, az utóbbi napokban foganatosított rendkívüli intézkedések hosszabb ideig is eltarthatnak, mint ahogyan azt a kormány tervezte. Kifejezte meggyőződését, hogy ezek az intézkedések rövidesen meghozzák a várt eredményeket, és az ország úrrá lesz a helyzeten.

Köszönetet mondott mindenkinek, kiemelten az egészségügyi dolgozóknak, a rendőrségnek, a tűzoltóknak, a katonaságnak és az önkénteseknek áldozatos munkájukért. Ugyanakkor biztosította a lakosságot, hogy a hatóságok továbbra is mindent megtesznek a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

„Türelmet és megértést kérek mindenkitől. Közös erővel biztosan úrrá leszünk a problémákon” – hangsúlyozta a kormányfő beszédében, amelyet a közszolgálati Cseh Televízión kívül a két legnagyobb kereskedelmi csatorna is közvetített.