Benyújtotta lemondását Peter Pellegrini kormánya, a szlovák államfő elfogadta

Benyújtotta lemondását Szlovákiában Peter Pellegrini kormánya pénteken késő este. Zuzana Caputová államfő elfogadta a döntést, és beszédében méltatta a távozó kabinetet, különösen a koronavírus okozta válsághelyzet kezelése és a járvány visszaszorítása érdekében tett kemény intézkedései miatt.

Caputová szombaton nevezi ki az Igor Matovic vezette új kormány tagjait. A szlovák törvényhozás előzőleg, pénteken megtartotta alakuló ülését. A pozsonyi elnöki palotában tartott ünnepségen védőmaszkokat és gumikesztyűket viseltek a résztvevők, még a katonai díszőrség tagjai is.

A Matovic vezette legerősebb kormánypártnak, a február végi szlovák parlamenti választáson győzelmet arató Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevű jobboldali mozgalomnak 53 képviselője lesz a törvényhozásban. A koalíció többi tagja: a Boris Kollár vállalkozó irányította, jobbközép Család Vagyunk (Sme rodina) 17, a Richard Sulík vezette, klasszikus liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) 13, az előző államfő, Andrej Kiska irányította centrista liberális Emberekért párt pedig 12 képviselővel rendelkezik majd a parlamentben.

A Caputová által már elfogadott összetételű új szlovák kormányban a miniszterelnöki poszton túl hét tárca vezetéséért lesz felelős az OLaNO mozgalom. Ők jelölték az új pénzügyminisztert, Eduard Hegert, az új belügyminisztert, Roman Mikulecet, továbbá az új védelmi minisztert, Jaroslav Nadot is.

A Család Vagyunk két tárcát és egy miniszterelnök-helyettesi tisztséget kapott, valamint a parlament elnökének a posztja is az övék, amelyet a párt elnöke, Boris Kollár tölt majd be. Az SaS egy miniszterelnök-helyettesi tisztséget és három tárcát kapott, köztük a külügyminisztériumot, amelynek élére Ivan Korcok kerül. Az Emberekért párt – amelynek vezetője, Andrej Kiska korábbi államfő kedden jelentette be, hogy egészségi okokból lemond parlamenti mandátumáról – két tárcát vezethet majd, köztük az igazságügyi minisztériumot, amelynek élére Mária Kolíková kerül.