Elfogadta a leendő szlovák kormány összetételét az államfő, szombaton nevezi ki az új kabinetet

Elfogadta a leendő kormány személyi összetételét a szlovák államfő, aki szombaton nevezi ki az új kabinetet – ezt maga Zuzana Caputová jelentette be hétfőn, miután találkozott Peter Pellegrini távozó kormányfővel, illetve a kormányalakítással megbízott Igor Matoviccsal.

Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt elnöke, Igor Matovic, a szlovák parlamenti választáson győzelmet szerző Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom elnöke, Zuzana Caputová szlovák elnök, Veronika Remisová, az Emberekért párt alelnöke és Boris Kollar, a Család Vagyunk párt elnöke (b-j) a pozsonyi elnöki palota előtt (Fotó: MTI/EPA/Jakub Gavlák)

A 150 fős, új összetételű pozsonyi törvényhozás pénteken ül össze először, ott adja be lemondását Peter Pellegrini megbízatási időszakának végéhez ért kormánya. Szombaton nevezi ki az államfő az új kabinet tagjait, akiknek nevét még nem hozták nyilvánosságra.

A leendő négypárti kormánykoalícióról – amely alkotmányozó többséggel rendelkezik majd a parlamentben – kéthetes tárgyalás után pénteken született megállapodás. A koalíciót a választáson a voksok 25 százalékát megszerző, Igor Matovic vezette jobboldali Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalmon kívül a Boris Kollár vállalkozó vezette, jobbközép Család Vagyunk (Sme rodina), a Richard Sulík vezette, klasszikus liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), és az előző államfő, Andrej Kiska vezette centrista liberális Emberekért párt alkotja majd.

A kabinet névsorát ugyan még nem hozták nyilvánosságra, de az egyes tárcák koalíción belüli elosztását már közzétette a TASR közszolgálati hírügynökség. Eszerint a miniszterelnöki poszton kívül az OLaNO kapja a belügyi tárcát, a pénzügyminisztériumot, a védelmi tárcát, az egészségügyet, a földművelésügyet, valamint a környezetvédelmi és a kulturális minisztériumot.

A Család Vagyunk jelöli a munka-, szociális és családügyi minisztert, a közlekedési és építésügyi tárca vezetőjét, illetve ők tölthetik be a jogalkotásért és stratégiai tervezésért felelős kormányalelnöki tisztséget, illetve a parlament elnöki posztját is. A SaS a külügyminisztériumot, az iskolaügyi, illetve a gazdasági minisztériumokat kapta, és ők tölthetik még be a gazdasági miniszterelnök-helyettes posztját is. Az Emberekért párt jelöltjei pedig az igazságügyi és a régiófejlesztési tárcát vezethetik.

