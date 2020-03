Koronavírus – Szlovákiában majdnem minden üzletet bezárnak

Szükségállapotot rendelt el hétfőtől a kórházakban az új típusú koronavírus terjedése miatt a szlovák kormány, amely döntést hozott arról is, hogy néhány kivétellel az üzleteket is bezárják – jelentette be Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök a központi válságstáb ülése után vasárnap.