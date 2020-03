Házi karanténra szólították fel az irániakat a járvány terjedése miatt

Felszólították vasárnap az irániakat, maradjanak otthon az új koronavírus-járvány terjedése miatt, az adatok szerint ugyanis egyre nő a fertőzöttek és a halálesetek száma.

Kianus Dzsahánpúr egészségügyi minisztériumi szóvivő vasárnap közölte, hogy újabb 113 beteg halt meg koronavírus-fertőzésben, ezzel a hivatalos adatok szerint eddig 724 a halottak száma, így Irán a betegség által leginkább sújtott országok között szerepel. Vasárnapra nőtt a legmeredekebben a napi halálos áldozatok száma a járvány kezdete óta. Ez volt az első olyan nap, amikor az új esetek száma meghaladt a százat.

A lakosoknak minden utazásukat le kellene mondaniuk és otthon kellene maradniuk, hogy javulhasson a helyzet – mondta napi rendes sajtótájékoztatóján a szóvivő. Az elmúlt 24 órában 1209 új esetet diagnosztizáltak, így a fertőzöttek száma 13 938-ra nőtt. Négyezer-ötszázkilencvenen meggyógyultak a szóvivő szerint.

Az iráni vezetők vasárnap hivatalosan elismerték, hogy a járvány túlterhelheti az egészségügyi rendszert. Ha ez a tendencia folytatódik, nem lesz elég kapacitás – ismerte el a járványellenes kampányt vezető Ali Reza Zali, akit az IRNA hírügynökség idézett.

A feltételezések szerint Iránban mintegy 110 ezer kórházi ágy van, ebből 30 ezer a fővárosban, Teheránban. A hatóságok szükség esetén mobil klinikák felállítását ígérték. Zali elismerte, hogy sokan, akik belehaltak a COVID-19 járványba, a fertőzés előtt egészségesek voltak. Az iráni hatóságok ritkán szokták elismerni, hogy a vírus nem csak a betegeket és időseket veszélyezteti. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a halottak 55 százaléka a hatvanas éveiben járt, 15 százalékuk 40 évnél fiatalabb volt.

Iránban a vírus több magas rangú vezetőt megfertőzött. A hatóságok ennek ellenére késlekednek a más súlyosan fertőzött országokban már meghozott intézkedések bevezetésével. Haszán Róháni elnök vasárnap kizárta az általános karantént és közölte, hogy a kormány azon dolgozik, hogy nyitva tartsa a határokat.

Teherán mindenesetre a parlamenti választások április 17-re kitűzött második fordulóját meghatározatlan időre elhalasztotta a járvány miatt – jelentette az al-Dzsazíra katari hírtelevízió az iráni Őrök Tanácsának szóvivőjére hivatkozva. Az első fordulót február 21-én tartották, 11 szavazókerületben kell második fordulót tartani, ahol egyetlen jelölt sem érte el a szavazatok 20 százalékát. Dalia Samhouri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magas rangú regionális vezetője szerint mind Irán, mind Egyiptom, a két legnépesebb közel-keleti ország feltehetően kevesebb esetet jelent be a ténylegesnél a vírus jellege miatt, amely már a tünetek megjelenése előtt is fertőz. Egyiptomból vasárnapig 110 megbetegedést és két halálesetet jelentettek.

A térség más országaiban viszont újabb intézkedéseket hoztak a járvány ellen. Vallási hatóságok bejelentették, hogy további intézkedésig bezárják a jeruzsálemi al-Aksza mecsetet, az iszlám harmadik legszentebb helyét és a Szikladómot, az imákat a szentélyek körüli szabad téren tartják. Az izraeli főrabbi hivatala a múlt héten kérte a zsidókat, hogy ne menjenek tömegesen imádkozni a Siratófalhoz.

Jordánia vasárnap közölte, hogy hat új megbetegedést észleltek. Négyen francia turisták, ketten jordániai állampolgárok – közölte Szaad Dzsaber egészségügyi miniszter. Az ország felfüggesztett minden fogadott és indított légijáratot, csak segélymunkások és diplomaták léphetnek az országba, és két hétre bezárta az iskolákat. Tilos vízipipát szívni is a kávéházakban.