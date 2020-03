Az Európai Tanács elrendelte, hogy csak miniszteri szintű tanácskozást tarthatnak meg

A koronavírussal kapcsolatos percről percre változó körülmények, gyakorlatilag minden egyéb esemény felülírtak a héten. Az egészség a legfontosabb – ezt most a mottó Európában is. Az Európai Unió különböző országai egyenként is léptek, de az állam és kormányfők szintén egyeztettek, valamint a szakminiszterek is állandó kapcsolatban vannak – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.