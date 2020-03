Idahóban Biden, Észak-Dakotában Sanders győzött

Idahóban Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke, Észak-Dakotában pedig Bernie Sanders vermonti szenátor győzött az amerikai Demokrata Párt kedden tartott előválasztásain. Az elnökjelöltségre pályázó két politikus Washington államban továbbra is fej-fej mellett áll a részeredmények szerint.

Biden idahói győzelmét elemzők azért ítélik jelentősnek, mert ott 2016-ban Bernie Sanders aratott győzelmet Hillary Clinton felett, aki később a párt elnökjelöltje lett. Ez a tagállam viszonylag kevés, 20 delegátust küld a Demokrata Párt nyáron, Wisconsinban tartandó elnökjelölt-állító konvenciójára.

Joe Biden kedd este Mississippiben, Missouriban és a sok – 125 – delegátust adó Michigan államban győzedelmeskedett. Ezzel jelentősen megnőtt az esélye arra, hogy ő legyen pártja elnökjelöltje. David Axelrod, Barack Obama egykori főtanácsadója a CNN hírtelevízióban egyenesen azt mondta, hogy matematikailag már egyértelműen Biden az elnökjelölt.

„Ma éjjel egy dolog világossá vált: kampányunkkal elnyerjük az elnökjelöltséget és vereséget mérünk Donald Trumpra” – írta Biden a Twitteren szerdára virradó éjjel.

Noha Bernie Sanders 53,3 százalékos szavazataránnyal győzött Észak-Dakotában, ahol nem előválasztást, hanem jelölőgyűléseket tartottak, és akár még esélyes lehet a washingtoni győzelemre is, ám elnökjelöltségét az amerikai elemzők csaknem egybehangzóan esélytelennek tartják.

Biden ugyanis széles koalíciót épített fel: az afroamerikai közösségek elsöprő többsége, az elővárosokban élők, a nők – kivált az iskolázottak – őt támogatják, és mellette sorakozott fel a korábbi demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok többsége is. Michel Bloomberg milliárdos, Kamala Harris kaliforniai, Kirsten Gillibrand New York-i és Cory Booker New Jersey-i szenátor, valamint Beto O’ Rourke texasi volt képviselő után kedden éjjel Andrew Yang vállalkozó is őt biztosította támogatásáról.

Biden és Sanders vasárnap este Arizonában tart országos televíziós vitát, az új típusú koronavírus terjedése miatt azonban üres nézőtér előtt. A jövő héten a demokraták Arizonában, Floridában, Illinois-ban és Ohióban tartanak előválasztást. Ezekben a tagállamokban 2016-ban Sanders vesztesen került ki a megméretésből.