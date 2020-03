A szavazatok újraszámolását kérte a Progresszív Szlovákia

A szavazatok újraszámolását kéri és egyúttal óvást nyújt be az alkotmánybírósághoz a parlamenti választással összefüggésben a február végi voksoláson a törvényhozáson kívül rekedt liberális Progresszív Szlovákia (Progresívné Slovensko) – közölte Michal Truban, a párt időközben posztjáról lemondott elnöke szerdán.

Michal Truban, a párt időközben posztjáról lemondott elnöke (Fotó: EPA/Jakub Gavlak)

A Progresszív Szlovákia, az Együtt – Polgári Demokrácia (Spolu – obcianská demokracia) nevű másik liberális párttal koalícióban indult a február 29.-én tartott szlovákiai parlamenti választáson, s a szavazatok 6,96 százalékát szerezte meg.

Mivel a választási törvény a pártok esetében 5, de a pártszövetségek esetében már 7 százalékos küszöböt ír elő, a tandem nem jutott be az új szlovák törvényhozásba. A liberális koalíció bukása sokakat váratlanul érintett, mert támogatottságát a felmérésekben többször az általuk elért eredmény több mint duplájára mérték.

Truban az egyik közösségi portálon közzétett bejegyzésében közölte: a szavazatok újraszámolását a hozzájuk érkezett polári bejelentésekre alapozva kérik, mivel ezek arra engednek következtetni, hogy több, mint hatszáz választóhelyiségben nem számoltak be számukra csaknem kilencszáz preferenciaszavazatot, illetve állítólag olyan esetekről is tudomásuk van, hogy a külföldről történő levélszavazások esetében is történtek törvénysértések.

Az alkotmánybírósághoz címzett óvásukkal kapcsolatban rámutatott: azt akarják megvizsgáltatni, hogy a pártszövetségekre vonatkozó előírásokat azonos elvek mentén alkalmazták-e az összes, a választáson induló politikai csoportosulás esetében.

A parlamenti választáson az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevű jobboldali ellenzéki mozgalom győzött, a voksok 25,02 százalékát megszerezve. Az új összetételű pozsonyi törvényhozásba hat párt jutott be.

Zuzana Caputová, szlovák államfő a múlt héten bízta meg kormányalakítással Igor Matovicot, az OLaNO elnökét, aki már a választások éjszakáján bejelentette: alkotmányozó többséggel rendelkező kormányt szeretne, amihez három másik partnerre van szüksége.

A kormányalakításról szóló egyeztetések már a múlt héten elkezdődtek és jelenleg is zajlanak az OLaNO, illetve a Boris Kollár vállalkozó vezette, jobbközép Család Vagyunk (Sme rodina), a Richard Sulík vezette, klasszikus liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), és az előző államfő, Andrej Kiska vezette centrista liberális Emberekért párt között.