Egyre több politikus ért egyet a magyar migrációs politikával

Általánossá vált Európában a 2015-ös magyar migrációs álláspont – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az osztrák Die Presse osztrák napilap egyik publicistája arról írt a napokban, hogy a 2015-ös magyar migrációs politikát kritizáló nyugat-európai politikusoknak ideje lenne bocsánatot kérniük Orbán Viktor miniszterelnöktől.

Görög rohamrendőrök füstgránátokkal tartóztatták fel a török–görög határkerítést megrohamozó illegális bevándorlókat (Fotó: MTI/AP/Jánisz Papanikosz)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában számolt be arról, hogy az Európai Unió külügyminisztereinek tanácskozásán, Zágrábban olyan dokumentumot fogadtak el a résztvevők, amely szerint meg kell védeni az unió külső határait, teljes szolidaritásban kell részesíteni Görögországot, továbbá a felek nem tolerálják az illegális határátlépéseket.

Ideje lenne bocsánatot kérni

Magyarország 2015-ben is pontosan ezt az álláspontot képviselte, akkor azonban a huszadik század legsötétebb diktatúráival hasonlították össze az ország politikáját.

A változások olykor tetten érhetők a nyugati liberális sajtóban is, az osztrák Die Presse osztrák napilap egyik publicistája arról írt a napokban, hogy a 2015-ös magyar migrációs politikát kritizáló nyugat-európai politikusoknak ideje lenne bocsánatot kérniük Orbán Viktor miniszterelnöktől.

Ellentét az országokon belül

Azonban Ausztriában nem egyszerű a helyzet, az osztrák kormánykoalícióban részt vevő pártok, az Osztrák Néppárt és a Zöldek között véleménykülönbség alakult ki. Alexander Van der Bellen államfő szerint Ausztriának legalább addig, amíg az első benyomások alapján fennállhat a menekültstátuszra jogosultság lehetősége, be kellene fogadni a menekülteket, különös tekintettel a nőkre és a gyerekekre. Sebastian Kurz osztrák kancellár azonban úgy fogalmazott, Ausztria nem fogad be további menekülteket.

Németországban is tapasztalhatók zavarok a kommunikációban, miután Angela Merkel végre nyilvánosan megszólalt, és deklarálta, hogy Németország nem kívánja befogadni a Törökországból távozni kívánó migránsokat, és nem tanácsolja az unió határaink megnyitását sem. Eközben Berlin polgármestere, Michael Müller bejelentette, hogy a Zöldpárt

kétezer új férőhelyet szabadított fel a Balkán felől érkező migránsok számára.

Vasárnap pedig kormánydöntés is született arról, hogy Németország ötezer nőt és gyereket befogad a görög–török határról.

Komoly gondok várhatók Németországban

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, a németek döntése komoly logisztikai feladatot igényel a görög–török határnál uralkodó helyzet miatt is, hiszen szinte háborús helyzet alakult ki a térségben. Hozzátette, a migránsok parittyával lövik a határt védő erőket, és már összecsaptak mindkét ország rendőreivel. A híradásokból azt is tudhatjuk, hogy nemcsak a migránsok támadják a határvédő szerveket, hanem a két ország erői is összecsaptak már egymással.

Georg Spöttle véleménye szerint a német bevándorláspártiak úgy gondolták, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai majd elmennek Törökországba, és kiválogatják azokat a kiskorúakat, fiatalokat, betegeget és nőket, akikről úgy ítélik, megkaphatják a menekültjogot. Hozzátette, ha ez megtörténik, és Németország ténylegesen befogadja a menekülteket, két problémával is szembe kell nézzenek a német állampolgárok.

„Az egyik legfontosabb jelenleg a koronavírus terjedése,

sok migráns érkezik Iránból vagy Iránon keresztül, így érintkezhettek olyan személyekkel, akik már megfertőződtek” – mondta George Spöttle. Hozzátette, a másik probléma majd később, a családegyesítési kérelmek kapcsán jelenik meg.

Elmondta, a migránsok között bevett szokás lett, hogy amint lehetőségük nyílik rá,

kérvényezik családjuk újbóli egyesítését,

ami azt jelenti, hogy a hátramaradottakat is az unió területére akarják szállíttatni.

Görögország végre ellátja kötelezettségét

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Görögország végre igyekszik eleget tenni a schengeni követelményeknek,

és az unió területén kívül tartani a migránsokat.

Azonban napvilágra kerültek olyan hírek és felvételek is, amelyek arról szóltak, hogy a törökök fegyverrel zavarják a migránsokat a görög határ irányába, miközben a görögök is fegyveres erőkkel védik a határokat. Hozzátette, az, hogy mindkét fél fegyverrel tereli a migránsokat, káoszhelyzetet eredményez.

Saját ötleteként adja el a javaslatait

Pócza István szerint Németországban kommunikációs zavar uralkodik. Manfred Weber német politikus a napokban hárompontos javaslatcsomagot mutatott be.

Az első pontban azt tanácsolja, hogy az unió külső határait meg kell védeni, a második pontban arról beszél, hogy helyben kell humanitárius segítséget nyújtani, míg a harmadik pontban azt üzeni az uniónak, hogy minél előbb meg kell állapodni Törökországgal.

Pócza István arra is felhívta a figyelmet, hogy a Manfred Weber által említett pontok teljesen megegyeznek a magyar kormány migrációs politikájával, amelyet 2015 óta hangoztat, a német politikus mégis sajátjaként kívánja eladni azokat.