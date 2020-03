Hazaárulásért őrizetbe vették a királyi család három tagját Szaúd-Arábiában

A hatalom megdöntésére szőtt tervek gyanújával őrizetbe vették Szaúd-Arábiában a királyi család három tagját, lehetséges trónörökösöket – jelentette péntek este az amerikai média két meg nem nevezett szaúdi tisztségviselőre hivatkozva.

Ez a fejlemény – hírügynökségek szerint – újabb jele annak, hogy Szalmán király fia, az országot ténylegesen irányító Mohamed bin Szalmán herceg – hatalmát megszilárdítandó – ártalmatlanítani akarja vetélytársait a trón megszerzésében.

Ahmed bin Abdelaziz asz-Szaúdot, Szalmán király öccsét és Mohamed bin Najefet, az uralkodó unokaöccsét otthonukból állították elő és vették őrizetbe, mert lázadást szítottak a király és a trónörökös (Mohamed bin Szalmán) hatalmának megdöntésére” – jelentette a The Wall Street Journal című lap. Ha bűnösnek találják őket életfogytig tartó börtön- vagy akár halálbüntetést is kaphatnak – mondták a meg nem nevezett szaúdi források a lapnak.

A The New York Times is beszámolt erről a két őrizetbe vételről, de a lap szerint rajtuk kívül őrizetbe vették még Najef herceg öccsét is.

A szaúdi hatóságok egyelőre nem válaszoltak a hírügynökségeknek az üggyel kapcsolatos érdeklődésére.

Mohamed bin Szalmán már a királyi család több más tagját, vallási vezetőket, üzletembereket és ellenzékieket bebörtönöztetett annak érdekében, hogy hatalmát megszilárdítsa. Voltak többen, akiket korrupció vádjával.

A Reuters hírügynökség szerint Mohamed bin Szalmán attól tarthat, hogy a király halála esetén a család nem őt akarja majd a trónon, és más lehetséges trónörökösök akarják azt elfoglalni. Szalmán király hajlott kora miatt 2017-ben adta át feladatainak nagy részét Mohamed nevű fiának.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és több nyugati kormány szerint Mohamed bin Szalmán volt a felbujtója Dzsamál Hasogdzsi szaúdi emigráns ellenzéki újságíró 2018-as meggyilkolásának Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán.