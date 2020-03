Koronavírus: rendkívüli döntés, az Európai Parlament Brüsszelben „marad”

Rendkívüli tanácskozást tartottak Brüsszelben az európai uniós országok egészségügyi miniszterei a koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzetről. Megerősítették, hogy az Európai Parlament képviselői, a szokással ellentétben, nem utaznak el Strasbourgba hétfőn, hanem Brüsszelben üléseznek.

Az M1 tudósítója elmondta, az ülés legalább háromezer embert érint, a közlekedésük és elszállásolásuk az Európai Parlament egészségügyi szolgálata szerint jelentős egészségügyi kockázatot jelentene, jóval nagyobbat mintha Brüsszelben maradnának a képviselők.



Hozzátette, úgy tudni, hogy a parlament elnökét, David-Maria Sassolit a francia hatóságok már csütörtökön értesítették arról, hogy a járvány terjedésének függvényében pénteken módosítják a francia készültségi szintet. Ez be is következett.

„Nehéz döntés volt, hiszen szerződés mondja ki, hogy a néhány kétnapos üléstől eltekintve a parlament üléseit Strasbourgban kell tartani, hiszen ez a város az Európai Parlament székhelye” – mondta az M1 tudósítója. Hozzátette, a két városban való ülésezést már sokan kifogásolták, mivel költségesnek és környezettszennyezőnek tartják a rengeteg utazás miatt.

Az M1 tudósítója szerint kétségtelen, hogy az Európai Parlament a legjobb terep a vírus terjedésére, nemcsak azért, mert sokan dolgoznak ott, hanem amiatt is, mert sok ember megfordul az épületben, olyan országokból is, ahol már a vírus gócpontokban megjelent. Hozzátette, emellett sok látogató is érkezik a parlament épületébe, hiszen az Európai Parlament az egyik legnyitottabb uniós intézmény, a képviselők látogatócsoportokat fogadnak, különböző szemináriumokat tartanak.