Tisztességes megoldást akarnak Írországban a bérlakások ügyben

Ír családok próbálják megakadályozni, hogy migránsok kapják a szociális lakások többségét. Alakult egy mozgalom az ír rászorulók védelmében, de sokan rasszistának tartják a csoportot. A tiltakozók azért vannak felháborodva, mert úgy érzik, hogy a migrációs háttérrel rendelkezők könnyebben jutnak bérlakáshoz, mint az ír állampolgárok.

A kép illusztráció (Fotó: EPA/Juan Ignacio Roncoroni)

A főként nőkből álló csoport próbálja meg blokkolni a bérlakásépítést Írország fővárosának egyik külvárosi részén. Attól tartanak ugyanis, hogy a lakások többségét migránsok kapják majd meg. Tiltakozásuk szervezett formában zajlik, egy mozgalmat is létrehoztak House The Irish First (Előszőr az íreknek házat) néven. Céljuk, hogy elérjék: az épülő bérházakban legalább a lakások felét ír állampolgárok kapják meg a migránsokkal szemben.

Tisztességes elosztást szeretnének

Halkó Petra, a Századvég Alapítvány nemzetközi elemzője az M1 Unió 27 című műsorában elmondta, az ír családok felháborodása érthető, hiszen van olyan család is közöttük, amely 10–15 éve vár arra, hogy megoldódjon a szociális lakhatása. Hozzátette, a tiltakozók

nem tartják tisztességesnek, hogy azok kerülnek előtérbe, akik nem képezték eddigi közösségük,

illetve a nemzetük részét.

„Sokan vádolják rasszizmussal az ír családokat” – mondta Halkó Petra. Kiemelte, a mozgalom tagjai azonban nem az ellen titkoznak, hogy a rászoruló családok ne kapjanak otthont, csupán azt szeretnék elérni, hogy a bérlakások kérdését tisztességesen oldja meg az ír kormány.

A tiltakozók között van olyan is, aki

több mint hét és fél éve vár arra, hogy hozzájusson egy bérlakáshoz,

és még mindig csak a 860. helyen van a csaknem hétezres várólistán.

Az állam fontosabbnak tartja a migrációs hátterű személyeket

Szabó Dávid József külpolitikai elemző elmondta, a bérlakás kérdésével az a probléma, hogy Írországban hosszú évekig kell várniuk az igénylőknek, amíg megfizethető áron lakáshoz juthatnak. Hozzátette, az ír családok részéről az kelthet felháborodást, hogy a kormány olyanokat részesít előnyben, akik sem munkájukkal, sem állampolgári teljesítményükkel nem vívták ki az állami segítséget.



Szakértők szerint a feszültség fő forrása ebben az esetben az, hogy az ír állampolgárok azt látják, az állam fontosabbnak tartja a migránsok segítését, mint az ír állampolgárokét.

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az Írországban tapasztalható jelenség hozzájárulhat ahhoz, hogy

egyesek veszélyben érezzék a kultúrájukat, biztonságukat.

„A hagyományos ír családok azt tapasztalják, hogy valamilyen módon előtérbe kerültek azok, akik migrációs háttérrel rendelkeznek, és akik láthatóan nem tettek hozzá semmit a társadalomhoz és az ír gazdasághoz” – mondta Pócza István.

Átalakulóban van az ír társadalom

Napjainkra már tapasztalható a társadalom átalakulása az érintett városrészben. A kerület lakosságának 40 százaléka már külföldön született.

Az Írországban kialakult jelenség máshol is megjelent már, gyakorlatilag minden, migrációval érintett országban. Pócza István szerint hosszú idő óta Európa több nagyvárosában komoly feszültséget okoz a migráció a nem migrációs és a migrációs hátterűek között. Ezek a feszültségek

a különböző életformabeli különbségek és a párhuzamos társadalmak kialakulása miatt növekedett meg.

Írországba az elmúlt évtizedekben folyamatosan érkeztek a bevándorlók. A lakosság csaknem ötöde tartozik ebbe a körbe, egy jelentős részük, több tízezer fő, az utóbbi pár évben, a migrációs hullámmal érkezett az országba. Ezzel pedig a feszültségek is megérkeztek – vélik a szakértők.

A címlapfotó illusztráció.