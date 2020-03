A Momentum által támogatott pártszövetség megbukott a szlovákiai választáson

Sorra jelentik be lemondásukat Szlovákiában, a parlamenti küszöb alatt ragadt pártok vezetői. Tisztújítás lesz a Magyar Közösség Pártjánál is. Megbukott a titkos favoritnak tartott, liberális Progresszív Szlovákia nevű párt vezetése is, pedig az Európai Unióban többen abban reménykedtek, hogy ez a párt lehet a nagy nyertes. A Momentum EP képviselői is a progresszívek kampányát támogatták. Ám ugyanúgy kudarccal végződött a Momentum határon túli akciója, mint a romániai elnökválasztáson – hangzott el az M1 Híradójában.