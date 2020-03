Újabb demokrata jelölt szállt ki a versenyből

Amy Klobuchar minnesotai szenátor is kiszállt a Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó küzdelemből, és várhatóan Joe Bident támogatja majd.

A minnesotai szenátor egy nappal azt követően jelentette be döntését, hogy kiszállt a versengésből Pete Buttigieg egy indianai kisváros volt polgármestere is.

Amy Klobuchar az eddig jelölőgyűléseken és előválasztásokon nem szerepelt különösebben jól, egyedül a New Hampshire államban tartott előválasztáson ért el elemzők által érdemlegesnek minősített eredményt: ott harmadik lett.

Nevadában és Dél-Karolinában nagyon lemaradt vetélytársai mögött. Nevadában például az egyik jelölőgyűlésén kevesebb, mint száz ember jelent meg, vasárnap pedig Minnesotában olyan hevesen tüntettek ellene, hogy lemondta a kampányrendezvényét.

A kampányban egyébként a 60 esztendős politikus mérsékelt jelöltként jellemezte magát, elutasította Bernie Sanders vermonti szenátor programját az alanyi jogon járó egészségbiztosítás bevezetésére, és gyakran hangoztatta, hogy 14 éves szenátusi karrierje során mindig képes volt együttműködni republikánus politikusokkal.

Amy Klobuchar azonban a saját államán, Minnesotán kívül egyetlen tagállamban sem tett szert átütő támogatottságra. S bár kampánymenedzsere még a múlt héten is arról számolt be, hogy folyamatosan érkezik anyagi támogatás, a New Hampshire-ben tartott előválasztás után például 12 millió dollár adomány érkezett a kampányszámlára, a szenátornő nem tudott versenyre kelni vetélytársai jobban finanszírozott és jobban szervezett kampányaival. Visszalépése elemzők szerint Joe Biden volt alelnök esetleges elnökjelöltségét erősíti.

Klobuchar hétfőn este már együtt kampányolt Joe Bidennel a texasi Dallasban. Egyelőre nem világos, hogy az eddigi választási folyamatban megszerzett 7 delegátust is Biden támogatására szólítja-e fel.