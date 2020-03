Hogy alakult ki az idlíbi menekültválság?

Törökország úgy véli, hogy ezt a területet, mint egy ellenzéki fellegvárt, meg kell tartani. Arra hivatkoznak, hogy több millió ember menekült erre a területre, akik a harcok elől valószínűleg Törökországba özönlenének, ha nem lennének lezárva 2016 óta határok.

Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: EPA)

Feszült helyzet alakult ki a görög–török határon miután Ankara pénteki bejelentését követően az országban tartózkodó több tízezer bevándorló indult el Európa felé. Körükben sok álhír is terjed arról, hogy Nyugat-Európa tárt karokkal várja őket.

A török vezetés a szíriai Idlíb környékén kiéleződött konfliktus miatt közölte, nem áll módjában továbbra is ellátni az országban tartózkodó, nagyjából négymillió szír menekültet. Ennek hírére indultak el a migránsok az első európai ország, Görögország felé. Körükben sok álhír is terjed arról, hogy Nyugat-Európa tárt karokkal várja őket. A görög hatóságok pedig az eddigieknél jóval erélyesebben védik határaikat, ezért is alakulhatott ki a mostani feszült helyzet.

Törökország nem állja útját többé a menekülteknek

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn délelőtt közölte, hogy a Nyugat is ki fogja venni a részét a migráció jelentette teherből, mert a kapuk nyitva maradnak. Beszédében Erdogan úgy fogalmazott: „hónapokkal ezelőtt megmondtam, hogy ha a Nyugat nem veszi ki a részét e teherből, megnyitjuk a kapukat.”

„Idlíb tartomány különböző felkelő csoportokkal megszállt része gyakorlatilag a szíriai polgárháború kezdete óta fellegvárként szolgált, ahol Törökországgal hol szövetséges, hol nem szövetséges csapatok táboroztak, akik folyamatosan felléptek Damaszkusz ellen” – mondta a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának kutatója.

Oroszország 2015 óta aktívan beszállt ebbe a háborúba, így ez az északi terület folyamatos támadásoknak volt kitéve. Az orosz, iráni és szíriai hármas 2017 és 2018 folyamán gyakorlatilag az összes fontosabb ellenzéki gócpontot felszámolta. Idlíb tartomány maradt a legutolsó és legfontosabb fellegvár, így ennek az elfoglalását tűzte ki célul Oroszország, aminek következtében

számos offenzíva indult meg az elmúlt két évben

a török határ közelében.

(Fotó: MTI/AP/Emrah Gürel)

Törökország a többi hatalommal szemben teljesen más politikát folytat – tette hozzá. Törökország úgy véli, hogy ezt a területet, mint egy ellenzéki fellegvárt meg kell tartani. Igyekszik, amennyire lehet, leállítani mindenféle, a területre irányuló offenzívát. Arra hivatkoznak, hogy több millió ember menekült erre a területre, akik a harcok elől valószínűleg Törökországba özönlenének, ha nem lennének lezárva 2016 óta határok.

A helyzetet nehezíti – közölte Egeresi –, hogy ezen a területen az utóbbi években különböző dzsihadista al-Kaidához köthető csoportok is elég komoly pozícióra tettek szert. Így a szíriai rezsim az ellenük való harcra hivatkozva folytatja az offenzívákat.

A télen indított előrenyomulás jelentős sikereket ért el, a kérdéses területnek a felét elfoglalták a oroszok által támogatott szíriai csapatok. Ezzel párhuzamosan a törökök is beszálltak ebbe a harcba. Nyílt konfrontáció alakult ki a török csapatok, a velük szövetséges különböző milíciák, illetve a szíriai haderő között, amelybe Oroszország is belefolyt. A szíriai légteret 2015 ősze óta uralja Oroszország – mondta a szakértő.

Egy orosz légi csapás következtében 33 katona életét vesztette

Február 27-én egy orosz légi csapást követően legalább 33 török katona életét vesztette, és legalább harmincan megsebesültek. Ez a légi csapás az eddig szíriai háborús konfliktusban Törökország számára óriási veszteség. Bár Törökországnak volt korábban három hadjárata az iszlám állam és különböző kurd erőkkel szemben, mégsem könyvelhetett el ilyen nagy veszteséget. Ez a fordulópont többszintű katonai diplomáciai változást hozott.

(Fotó: MTI/EPA/Sedat Suna)

Idlíb tartományban új menekültválság alakult ki

az utóbbi hónapokban a szíriai–orosz előrenyomulásnak köszönhetően. Már több mint egymillió ember hagyta el lakhelyét, s egy részük a török határ felé húzódott, a másik részük pedig a korábban elfoglalt török hadsereg ellenőrzése alatt lévő területre. A menekültek jelentős része fedél nélkül vagy egyszerű sátrakban húzta meg magát – vázolta a kialakult helyzetet Egeresi Zoltán.

Szerinte Ankara célja valószínűsíthetően a nyomásgyakorlás, egyelőre kérdés azonban, hogy ezzel ki tudja-e kényszeríteni az aktívabb nyugati támogatást, akár az országban tartózkodó menekültek ellátásához, akár a szíriai katonai műveleteihez.

