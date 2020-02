A nemzetközi közösség üdvözli az amerikai-tálib megállapodást

Jelentős fejleménynek nevezte Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült Államok és az afganisztáni muszlim szélsőségesek megállapodást írtak alá Dohában, míg Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: az a cél, hogy véget érjen Amerika leghosszabb háborúja.

António Guterres. ENSZ-főtitkár (Fotó: MTI/AP/Andzsum Navíd)

Guterres szerint tartós politikai megállapodásra van szükség Afganisztánban, és az egész országban vissza kell szorítani az erőszakot. Az ENSZ afganisztáni hivatala a megállapodás aláírásával kapcsolatban azt szorgalmazta, hogy a tálibok az afgán kormánnyal is mielőbb üljenek tárgyalóasztalhoz, hogy le lehessen zárni az afganisztáni fegyveres konfliktust.

„Azon dolgozunk, hogy végre véget érjen Amerikai leghosszabb háborúja, és katonáinkat hazahozhassuk” – idézi a Fehér Ház által közreadott közlemény Donald Trumpot. A Fehér Ház aláhúzza, hogy ellenőrizni fogják, hogy a tálibok betartsák a megállapodást.

A NATO arra szólította fel a tálibokat, ragadják meg a kínálkozó lehetőséget, és kezdjenek tárgyalásokat a kabuli kormánnyal, hogy békét lehessen teremteni az országban.

Az Afganisztánnal szomszédos Pakisztán külügyminisztere, Sah Mahmúd Kuresi országa szerepét is méltatta a megállapodás tető alá hozatalában, és világossá tette, hogy Pakisztán a jövőben is annak pártján áll, hogy Afganisztán békés, stabil, egységes, demokratikus és virágzó ország lehessen, amely szomszédaival is békében él.

Az SPA szaúdi állami hírügynökségben megjelent közlemény szerint a szaúdi külügyminisztérium is üdvözli a megállapodást, és abbéli reményének ad hangot, hogy az egyezség elősegíti Afganisztánban a stabilitás megteremtését, és javítja a nemzetközi biztonságot, és kikövezi az utat a tartós tűzszünet megteremtéséhez országszerte Afganisztánban.

Szaúd-Arábia azon kevés országok közé tartozik, amelyek elismerték a tálibok kormányát, amikor az iszlamisták 1996 és 2001 között irányították az országot. Üdvözölte a megállapodást a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium is, amely történelmi lépésnek nevezte az egyezséget afelé, hogy Afganisztánban újra béke legyen, és a térségben is helyreálljon a stabilitás.

Az Egyesült Államok Dohában írta alá szombaton a megállapodást a tálibokkal, melynek értelmében az Afganisztánban állomásozó amerikai katonák létszáma 3-4 hónapon belül 13 ezerről 8,6 ezerre csökken, a kontingens többi katonáját pedig 14 hónapon belül kivonják Afganisztánból, feltéve ha a tálibok eleget tesznek a terrorcselekmények megakadályozására tett ígéretüknek.

A biztonsági garanciákon túl az amerikaiak ígéretet kaptak a tálibok és a kabuli kormány közötti párbeszéd azonnali megkezdésére.