Babis: Pánikra, élelmiszer-felvásárlásra semmi ok

Andrej Babis kormányfő szerint Csehország a koronavírussal kapcsolatban minden eshetőségre fel van készülve, ezért pánikra nincs semmi ok, és indokolatlan az utóbbi napokban rendkívüli módon megugrott élelmiszer-felvásárlás.

„Minden eshetőségre fel vagyunk készülve. Pánikra nincs semmi ok, indokolatlan, felesleges a tartós élelmiszerek felvásárlása” – jelentette ki a kormányfő Adam Vojtech egészségügyi miniszterrel közösen péntek délután Prágában tartott rendkívüli sajtóértekezleten.

A nagy csehországi élelmiszertbolt-láncok jelentései szerint a héten legalább napi 30-40 százalékkal megnövekedtek a lakossági élelmiszer-vásárlások. Sok tartós élelmiszer, egyebek között rizs, bab, húskonzervek, téliszalámik, étolajak, liszt stb., gyorsan eltűnik a boltok polcairól. A cégek azt állítják: áruhiány nem fenyeget, de problémák vannak az üzletek kiürülő polcainak folyamatos feltöltésével.

Babis szerint Csehországban eddig 154 személyt vizsgáltak ki koronavírus-fertőzés gyanújával, és mindegyik vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

A cseh kormányfő szerint folyamatosan figyelik a koronavírus-járvány nemzetközi fejleményeit is, és ahol szükséges, reagálnak. Babis megjegyezte: a négy visegrádi ország illetékes képviselői várhatóan a jövő héten Prágában találkoznak, hogy megvitassák a koronavírus ellen szükséges egyeztetett fellépést, intézkedéseket.

Ehhez hasonló álláspontot képvisel Magyarország is, a hazánkban uralkodó állapottal kapcsolatban. Schanda Tamás közölte: nincs ok a pánikra, nincs ok a felesleges vásárlásra.

Andrej Babis azt mondta: a cseh hatóságok mérlegelik, hogy megtartsák-e a jövő hétvégén Dél-Morvaországban a biatlon világbajnokságot, amelyre több mint százezer nézőt várnak, köztük több ezret például Olaszországból. Megjegyezte: az, hogy Genfben lemondták az idei nemzetközi autószalont, óvatosságra int.

Hétfőn Prágában ülést tart a cseh nemzetbiztonsági tanács, amelyen Adam Vojtech egészségügyi miniszter konkrét részletes javaslatot terjeszt elő a koronavírus-járvány elleni további védekezéssel kapcsolatban.