Visszatarthat menedékvárosoknak nyújtott pénzalapokat az amerikai kormányzat

Az amerikai kormányzat visszatarthat úgynevezett menedékvárosoknak nyújtott pénzalapokat abban az esetben, ha nem működnek együtt a szövetségi bevándorlási hatóságokkal – döntött kedden egy fellebbviteli bíróság Manhattanben.

A három bírából álló fellebbviteli bíróság egyhangúlag hozta meg döntését, amelyet elemzők a Trump-kormányzat győzelmeként értékelnek.

Donald Trump 2017-ben hozott elnöki rendeletet arról, hogy az illegális migránsoknak menedéket nyújtó tagállamoknak és városoknak együtt kell működniük a szövetségi hatóságokkal e migránsok tartózkodási helyének felderítésében, a rájuk vonatozó adatok átadásában, és amennyiben bűncselekménnyel vádolhatók, akkor a bíróság elé állításukban is.

A rendelet értelmében az együttműködést megtagadó államoktól és városoktól a szövetségi kormányzat megvonhatja a különböző anyagi támogatásokat.

New York városa, valamint több tagállam bírói úton megtámadta az elnöki rendeletet. Egy alsóbb fokú bíróság nekik adott igazat, de a kormányzat ezt megfellebbezte. Miközben másik három fellebbviteli bíróság feltételekkel ugyan, de érvényben tartotta az alsóbb fokú bírói döntést, a manhattani fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte ezt.

A manhattani döntés New York városát, Virginiát, New Jerseyt, New York államot, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts és az északnyugati Washington államokat érinti.

Indoklásában a bíróság elnöke, Reena Raggi leszögezte, hogy az ügy „az egyik, országunkat leginkább megosztó kérdés”. Majd hangsúlyozta, hogy a döntés „hozzásegíti a kormányzatot az egymást követő demokrata párti és republikánus kormányzatok által támogatott és országosan érvényes bevándorlási törvények végrehajtásához és betartatásához”.

Az érintettek – elemzők szerint – várhatóan az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordulnak majd.