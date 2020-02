Az RMDSZ az előre hozott választásokról szóló kormányrendelet alkotmányossági normakontrolljára vár

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem vesz részt egy új kormány beiktatásáról szóló bizalmi szavazáson a bukaresti parlamentben, mert azt várja, hogy az alkotmánybíróság elbírálja az előre hozott választásokról szóló sürgősségi kormányrendelet ellen beterjesztett óvást is – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke azt követően jelentette ezt be, hogy az alkotmánybíróság megállapította: Klaus Johannis államfő konfliktusba került a parlamenttel, amikor a leváltott Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnöknek adott kormányalakítási megbízást, és mást kell jelölnie a kormányfői posztra.

Kelemen Hunor szerint a magyar szövetség továbbra is támogatja az előre hozott a parlamenti választásokat, de ehhez az alkotmányosság és törvényesség tiszteletben tartásával kell eljutni. Ezért az RMDSZ szerint fontos megvárni az alkotmánybíróság döntését a témával kapcsolatos másik óvás ügyében.

A magyar szövetség törvényhozói nem mennek be az ülésterembe, hogy megszavazzák egy új kormány beiktatását vagy elutasítását, amíg az alkotmánybíróság nem foglal állást az előre hozott választások ügyében kiadott sürgősségi kormányrendeletről – szögezte le Kelemen Hunor. Hozzátette: nincs miért sietni, az ügyvivő kormánynak minden eszköze megvan arra, hogy az országot vezesse.

A parlamenti választási törvényt módosító, február elején kiadott sürgősségi kormányrendelet ellen – az RMDSZ és az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) sürgetésére – az ombudsman emelt alkotmányossági óvást pénteken.

Az RMDSZ és a PSD is egyebek mellett azt kifogásolta, hogy – a választások előrehozásával kapcsolatos szervezési tennivalók pontosítása mellett – a kormány a választási jogosultságot is kiterjesztette oly módon, hogy a szavazók akár egy másik megye parlamenti képviseletébe is beleszólhatnak, ha a szavazás napján nem saját választókerületükben tartózkodnak.

Az RMDSZ szerint ez a választási rendszer burkolt módosítása, amit a szövetség alkotmányellenesnek tart.

A legnagyobb frakcióval rendelkező PSD már a múlt héten eldöntötte, hogy bojkottálja a bizalmi szavazást. A román parlament hétfői napirendjén szerepelt a régi-új Orban-kormányról szóló bizalmi szavazás. Mivel a baloldali ellenzék és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvényhozói nem mentek be az ülésterembe, a két ház együttes ülése határozatképtelennek bizonyult.

A parlament határozatképtelensége és az előre hozott választások előidézése körüli alkotmányossági vita a válság elhúzódásához vezethet.