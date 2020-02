Megállapodás nélkül ért véget az uniós csúcstalálkozó Brüsszelben

Várhatóan még tavasszal újabb rendkívüli csúcsot hív össze az Európai Tanács elnöke, hátha sikerül megállapodniuk az állam- és kormányfőknek az Unió következő költségvetéséről. Elemzők szerint ezen a héten még esély sem volt a megegyezésre, annyira távol állnak egymástól az álláspontok. Ráadásul egyelőre csak arról szólt a vita, melyik tagállamnak mennyi pénzt kellene befizetnie, az esetleges jogállamisági feltételek még nem kerültek szóba – derül ki az M1 Híradójából.

A visegrádi országok kormányfőinek találkozóján az EU csúcstalálkozója előtt (Fotó:MTI/Máthé Zoltán)

Megállapodás nélkül ért véget a csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállami vezetők nem fogadták el sem az Európai Tanács elnökének korábbi, sem pedig az Európai Bizottság által frissen javasolt, új számokat is tartalmazó költségvetési javaslatot.

Pénteken már sejteni lehetett, hogy nem megy majd minden zökkenőmentesen. A nettó befizető országok közül Ausztria, Hollandia, Svédország és Dánia ugyanis előre jelezte, nem hajlandóak nemzeti összjövedelmük egy százalékánál többet fizetni az uniós büdzsébe, és még a nekik kialkudott visszatérítésekhez is ragaszkodnak. A holland kormányfő leszögezte, nem írja alá az előttük fekvő költségvetési javaslatát.

Orbán Viktor miniszterelnök közölte: tárgyaltak az Európai Tanács elnökével, külön egyeztettek a Kohézió Barátai csoport miniszterelnökei is, amelynek Magyarország is tagja, de összehangolták az álláspontjaikat a Visegrádi országok is. A kormányfő közölte nagyon messze vannak a Tanácsban az álláspontok.

„Ha nincs megegyezés arról, mennyi lesz a költségvetés befizetési oldala, akkor nem tudunk arról sem beszélni, hogy hogy osszuk szét. Ebben a pillanatban messze vagyunk a megállapodástól, két távoli álláspont van” – fogalmazott Orbán Viktor.

„Nem a befizetendő összeg nagysága az egyetlen vitás kérdés a következő uniós költségvetéssel kapcsolatban” – mondta az Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Pócza István szerint magyar szempontból a legfontosabb a kifizetések jogállamisági feltételekhez kötése, amely még komolyabb vitákat gerjeszt.

„Ennek semmilyen európai uniós alapszerződéses oka, vagy jogalapja nincs”. Hozzátette, „a háttrében az tapasztalható, hogy az Európai Bizottság fontolgatja a jogszabályok módosítását”. Kiemelte, „ahogy a korábbi, úgy az új javaslat is szembemegy az európai uniós alapszerződésekkel”.

A szakértő úgy fogalmazott: a mostani csúcstalálkozó egyik, ha nem a legnagyobb vesztese Angela Merkel német kancellár, aki hiába sürgette a megállapodást, már nem hallgatnak rá annyira az európai partnerek, mint korábban.