Donald Trump szerint a demokraták kampányfogása, hogy Moszkva támogatná az újraválasztását

A demokraták kampányfogása, hogy Moszkva támogatná az újraválasztását – írta pénteken a Twitteren Donald Trump amerikai elnök.

A mikroblog-bejegyzésben az elnök újabb félrevezető kampánynak minősítette, hogy – mint fogalmazott – „az oroszok engem kedvelnének bármelyik semmittevő demokrata párti jelölt helyett, akik két héttel a választások után még mindig számolják a voksokat Iowában”.

A The New York Times című liberális napilap péntekre virradóra közölte értesüléseit arról, hogy az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) egyik munkatársa február 13-án az amerikai választásokba történő orosz beavatkozásról tájékoztatta a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti és republikánus tagjait. A lap információi szerint Shelby Pierson arról is beszélt, hogy Moszkva Donald Trump újraválasztását támogatná.

A tájékoztatón a republikánus törvényhozók azzal érveltek, hogy Donald Trump keményen lépett fel Oroszország ellen és ennek következtében erősítette az európai biztonságot is.

Szintén lapértesülés szerint Trumpot állítólag feldühítette már magának a tájékoztatásnak a ténye is, és szemrehányást is tett a DNI ügyvezető igazgatójának, Joseph Maguire-nek. A Times kommentárja szerint Trump különösen nehezményezte, hogy a zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón részt vett Adam Schiff, a hírszerzési bizottság vezetője is, aki az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) egyik legaktívabb szorgalmazója és szereplője volt.

Adam Schiff pénteki Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy a kongresszus számít a hírszerzési közösségre abban, hogy tájékoztat bármilyen külföldi beavatkozásról az amerikai választási folyamatba. „Ha igazak a jelentések és az elnök közbelép ez ügyben, akkor ismét kockára teszi a külföldi beavatkozás megállítására tett erőfeszítéseinket” – fogalmazott a kaliforniai képviselő.

Az amerikai sajtó pénteken beszámolt arról, hogy a Kreml paranoid állításnak minősítette az esetleges orosz beavatkozási kísérletet.

„Valótlan és paranoid az amerikai hírszerzésnek az az állítása, miszerint Oroszország beavatkozik a 2020-as amerikai elnökválasztási küzdelembe” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken Moszkvában.

Ezek újabb paranoid állítások, amelyek sajnálatunkra mind gyakoribbakká válnak a választások közeledtével. Természetesen semmi közük sincs a valósághoz – hangoztatta Peszkov.