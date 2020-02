Választás Szlovákiában: a magyar pártok összefogására van szükség

Fontos kérdés, hogy a három politikai erő összefogásából álló Magyar Közösségi Összefogás bejut-e a parlamentbe. Szakértők szerint magyar párt nélkül nem alakult stabil kormány Szlovákiában.

A szlovák parlament (Fotó:MTI/EPA/Peter Hudec)

Kevesebb mint két hét van hátra a szlovákiai parlamenti választásokig. Egyelőre úgy tűnik, a Robert Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD), a jelenlegi kormánykoalíció legnagyobb pártja esélyes a győzelemre. Azonban az továbbra is nyitott kérdés, hogy mely pártokból fog állni a kormánykoalíció, illetve hogy a három politikai erő (a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás) alkotta Magyar Közösségi Összefogás bejut-e a parlamentbe. A magyar érdekérvényesítésre nagy szükség lenne ugyanis a szlovák törvényhozásban.

A Magyar Közösségi Összefogás létrehozása jelentős politikai teljesítmény

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, a Magyar Közösségi Összefogás létrehozása jelentős politikai teljesítmény volt, mivel ezáltal

összpontosíthatók a felvidéki magyarok szavazatai.

Hozzátette, ez azért is fontos fejlemény, mert az európai parlamenti választáskor az MKP csupán 396 szavazat hiányában nem küldhetett képviselőt a parlamentbe.

Menyhárt József azt is elmondta, már a parlamenti szavazás során is előrelépést értek el, mivel tavaly 12 300 szavazattal többet sikerült elérniük, mint öt évvel korábban. Hozzátette, a szavazatnövekedés többek közt az úgynevezett himnusztörvény utáni, nagyfokú mozgósításnak is köszönhető volt.

A magyar pártok több tiltakozást is szerveztek tavaly májusban amiatt, hogy a szlovák parlament egy új törvényt fogadott el, aminek értelmében büntették volna más országok himnuszának éneklését, így a magyart is. A tiltakozások sikeresek voltak, a kormány módosította a törvényt.

Befejezték az árokásást

Menyhárt József elmondta, a parlamenti választások után döntöttek úgy, visszatekintenek az elmúlt tíz év munkájára, befejezik az „árokásást”, és megpróbálnak szövetségre lépni a Most-Híd Párttal. „Az egyeztetések alatt

jelent meg bejegyzett mozgalomként az Összefogás Mozgalom

és az MKP országos tanácsi döntés után úgy határozott, a magyar pártok összefogására van szükség, az rejti a legtöbb lehetőséget” – mondta Menyhárt József.

Fontos, hogy a magyarok egy pártra szavazzanak

A műsorban megszólaló Deák Dániel politológus rámutatott: a Szlovákiában élő 5,5 millió emberből 450 ezer magyar, ez nagyjából nyolc százalékos arányszámnak felel meg. Hozzátette: az öt százalékos parlamenti bejutási küszöböt szem előtt tartva a magyart pártoknak az a legideálisabb ha a felvidéki magyarok egy irányba szavaznak, ha egy pártra adják le voksukat. Ha két erő közt oszlik meg szavazatuk, akkor előfordulhat az, hogy nem lesz magyar képviselet az új szlovák parlamentben.

„Ha megvizsgáljuk az elmúlt évek kormányait, kijelenthető, hogy

magyar párt nélkül nem alakult stabil kormány Szlovákiában”

– emelte ki Deák Dániel.

Hozzátette, a szlovák politikai paletta igazán színes, van egy viszonylag erős párt: a Smer-SD. Emellett közel tíz széttöredezett kis párt működik az országban, azonban ezeknek népszerűsége a legfrissebb kutatások szerint tíz százalék alatt található.

„A sok párt miatt nehéz megjósolni, hogy mi lesz a választás végeredménye. Ehhez az is hozzájárul, hogy az utolsó hetekben nem lehet nyilvánosságra hozni közvélemény-kutatási eredményeket, ráadásul a szlovák kutatások híresek arról, hogy nem tudják felmutatni a reális erőviszonyokat ” – mondta Deák Dániel.